Antalyaspor Konyaspor canlı şifresiz anlatım (Bein Sports Lig TV) Antalya Konya canlı skor

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Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçına hazır

Atiker Konyaspor, Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yarın Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Atiker Konyaspor, Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve 8’e 2 ile başlarken, el topu, reaksiyon sürat ve duran top çalışması ile sona erdi. Yeşil beyazlılar bugün özel uçakla Antalya’ya giderek maç saatini bekleyecek.

Esnafa 8 bin adet Antalyaspor bayrağı dağıtıldı

Antalyaspor - Konyaspor maçı öncesinde, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere öncülüğünde esnaf ve sanatkarlara 8 bin adet Antalyaspor Bayrağı dağıtıldı.

Bugün oynanacak Antalyaspor - Konyaspor maçı öncesinde Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere öncülüğünde, Antalyaspor’a destek olmak amacıyla esnaf ve sanatkarlara 8 bin adet Antalyaspor Bayrağı dağıtıldı. AESOB Başkanı Adlıhan Dere başlattığı çağrıyla Antalyaspor – Konyaspor maçında tribündeki yerini alacağını belirterek, “Tüm esnaf ve sanatkarlarımızı, hemşerilerimizi, Antalya sevdalılarını şehrimizin takımı Antalyaspor’umuza destek olmak amacıyla tribünlere davet ediyorum.” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere’nin çağrısına cevap veren Oda Başkanları da esnafları ziyaret ederek hem bayrak dağıttı hem de maça davet ettiler. Kısa süre içerisinde tüm dükkanlarda Antalyaspor Bayraklarının dalgalanmaya başladı.

Antalyaspor Konyaspor nasıl canlı izlenir?

Antalyaspor Konyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.