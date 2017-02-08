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Antalyaspor kuvvet ve taktik çalıştı

Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını kuvvet ve taktik antrenmanı yaparak sürdürdü.


08 Şubat 2017 15:23

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında, pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını taktik ve kuvvet antrenmanı yaparak sürdürdü.

Bu sabah Atilla V. Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, düz koşu ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden ısınma çalışmasının ardından takım 2'ye ayrılarak kuvvet ve koordinasyon antrenmanı yaptı. Bir grup 3 farklı istasyonda kuvvet koordinasyon idmanı yaparken, diğer grup dar alanda taktik maçı oynadı. Her iki grup da kuvvet koordinasyon çalışmasını tamamladıktan sonra dar alanda taktik antrenman yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Kenan Horic takımdan ayrı olarak çalıştı. 

Kırmızı-beyazlılar, cuma günü yapacağı antrenmanın ardından aynı gün içerisinde Atiker Konyaspor maçı için karayoluyla Konya'ya hareket edecek. 


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