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Antalyaspor, Medipol Başakşehir’e eksiksiz hazırlanıyor

Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını eksiksiz sürdürdü.


30 Kasım 2016 11:47

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda 3 Aralık Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti. Hasan Subaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı takım tam kadro çalıştı. Antrenman koşu ile başlayıp top kapma ve 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Isınma bölümünde yapılan çalışmada başta yıldız futbolcu Samuel Eto’o olmak üzere tüm futbolcuların neşeli oldukları gözlendi. Çalımbay, antrenmanın ikinci bölümünde futbolcularına sınırlı alanda kaleli taktik oyun çalıştırdı. Kırmızı-beyazlı takım uzun bir aradan sonra ilk kez tam kadro çalıştı. 

İsa Akar - Harun Erdoğdu

Etiketler: antalyaspor, Medipol Başakşehir


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