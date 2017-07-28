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Antalyaspor Salzburg kampında ter attı

Antalyaspor, Alman Bundesliga takımlarından Bayer 04 Leverkusen oynadığı hazırlık maçının ardından çalışmalarına devam etti.

Antalyaspor Salzburg kampında ter attı

28 Temmuz 2017 16:10

Salzburg kampındaki ikinci hazırlık maçında Alman Bundesliga takımlarından Bayer 04 Leverkusen ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, bu karşılaşma sonrası ara vermeden çalışmalarına devam etti.

Sabah yapılan antrenman öncesinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay, takımı saha ortasında toplayarak bir konuşma yaptı. Daha sonra Bayer 04 Leverkusen maçında oynayanlar yürüyüş, düşük tempolu koşu ve açma-germe yaparak çalışmayı tamamladı. Bu grup otele dönerken, diğer grup Teknik Direktör Rıza Çalımbay, gözetiminde dar alanda taktiksel çalışma yaptı. Yekta Kurtuluş ise, fizyoterapist eşliğinde çalıştı. 

Etiketler: antalyaspor, Salzburg kampı


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