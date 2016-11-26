MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Deniz Kadah’ın zayıf şutu kalecide kaldı.

10. dakikada Koman’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ferhat topu kale direği dibinde kurtardı.

15. dakikada Celutska’nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mbilla’nın döner dönmez sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Sakıb, değerlendiremedi.

23. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Danilo’nun ortasını Diego Angelo kafayla altıpasın hemen dışında bulunan Deniz Kadah’a indirdi. Deniz Kadah’ın kafa vuruşunda top kaleciden döndü.

46. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Cem Özdemir’in şutunu kaleci Ferhat Kaplan son anda tokatladı. Dönen topa Roni hamle yaptı, kaleci ikinci kez yatarak topa hakim oldu.

68. dakikada Diego’nun serbest vuruşta yaklaşık 25 metreden kullandığı sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

78. dakikada Danilo top ile ceza sahasına girer girmez sert şutunda kaleci topu güçlükle çıkardı.

90+3. dakikada Ramos’un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.

90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eto’o’nun sol çaprazdan sert şutunu kaleci çıkardı.

Stat: Antalya

Hakemler: Halis Özkahya xx, Kemal Yılmaz xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Antalyaspor: Ferhat xx, Celutska xx, Chico xx, Diego xx, Sakıb xx, Danilo xx, Charles xx, Zeki xxx (Yekta dk. 86 x), Motta xxx (Eto’o dk. 71 x), Mbilla xx (Horic dk. 90 ?), Deniz xx

Yedekler: Ozan, Rıdvan, Jevtovic, Makoun

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Adanaspor: Mert x, Digao x, Ramos x, Viera x, Samican x, Foguinho x, Tevfik x, Cem x (Ahmet Bahçıvan dk. 83 x), Koman xx (Magaye dk. 59 x), Roni Gleıson x, Silva x

Yedekler: İrfancan, Renan Diniz, Didi, Fırat

Teknik Direktör: Krunoslay Jurcic

Gol: Motta (dk. 44) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Ramos (Adanaspor), Motta (Antalyaspor)