Diğer
Kategoriler

Antalyaspor siftah yaptı

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Kayserispor-Antalyaspor karşılaşmasında misafir takım, Eto’un penaltı atışından kaydettiği golle 3 puanın sahibi oldu. Antalyaspor bu skorla sezonun ilk galibiyeti aldı.

Antalyaspor siftah yaptı

31 Ekim 2016 23:24

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası içerisinde Motta kaleci ile karşı karşıya kaldı. Motta’nın vuruşunda kaleci Muammer topun ağlarla buluşmasını önledi.

29. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Eto’nun ceza sahası içerisinde Kana Bıyık’ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eto, penaltı atışında takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

34. dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz’in sol kanttan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde yükselen Mabiala’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Motta’nın pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eto’nun bekletmeden vuruşunda kaleci Muammer topu kornere çeldi.

45. dakikada gelişen Kayserispor atağında sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Mabiala’nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

46. dakikada gelişen Kayserispor atağında Welliton’un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

48. dakikada gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Eto’nun ceza sahası dışında yaptığı vuruşta kaleci Muammer gole izin vermedi.

56. dakikada gelişen Kayserşspor atağında Welliton’un ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Bulut’un vuruşunda kaleci Fornezzi gole izin vermedi.

57. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Danilo’nun ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Motta’nın sert vuruşunda top kaleci Muammer’den döndü.

71. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Zeki’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda top savunmadan döndü.

90. dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fornezzi’de kaldı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Alparslan Dedeş

Kayserispor: Muammer xx, Levent x, Mabila xx, Sow x, Umut Bulut x (Traore dk. 73 x), Deniz x, Welliton xx, Nakoulma xx, Ufuk x, Mijailovic x (Umut Sönmez dk. 73 x), Kana Bıyık x

Yedekler: Ahamada, Anıl, Kubilay, Murat, Erkam

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Antalyaspor: Fornezzi xx, Angelo xx, Zeki x (Kenan dk. 89 ?), Silva xx, Eto xxx (Serdar dk. 90 ?), Chico x, Sakıb xxx, Celustka xx, Motta xxx, Deniz xx, Danilo xx (Mbilla dk. 59 x)

Yedekler: Ferhat, Makoun, Rıdvan, Atakan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Eto (dk. 29 pen.) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Umut, Sow (Kayserispor), Mbilla, Fornezzi, Kenan (Antalyaspor)

Etiketler: antalyaspor, Kayserispor, Spor Toto Süper Lig


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!