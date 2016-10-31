MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası içerisinde Motta kaleci ile karşı karşıya kaldı. Motta’nın vuruşunda kaleci Muammer topun ağlarla buluşmasını önledi.
29. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Eto’nun ceza sahası içerisinde Kana Bıyık’ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eto, penaltı atışında takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
34. dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz’in sol kanttan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde yükselen Mabiala’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Motta’nın pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eto’nun bekletmeden vuruşunda kaleci Muammer topu kornere çeldi.
45. dakikada gelişen Kayserispor atağında sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Mabiala’nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
46. dakikada gelişen Kayserispor atağında Welliton’un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci topu kornere çeldi.
48. dakikada gelişen Antalyaspor atağında topla buluşan Eto’nun ceza sahası dışında yaptığı vuruşta kaleci Muammer gole izin vermedi.
56. dakikada gelişen Kayserşspor atağında Welliton’un ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Bulut’un vuruşunda kaleci Fornezzi gole izin vermedi.
57. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Danilo’nun ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Motta’nın sert vuruşunda top kaleci Muammer’den döndü.
71. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Zeki’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda top savunmadan döndü.
90. dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fornezzi’de kaldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Alparslan Dedeş
Kayserispor: Muammer xx, Levent x, Mabila xx, Sow x, Umut Bulut x (Traore dk. 73 x), Deniz x, Welliton xx, Nakoulma xx, Ufuk x, Mijailovic x (Umut Sönmez dk. 73 x), Kana Bıyık x
Yedekler: Ahamada, Anıl, Kubilay, Murat, Erkam
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Antalyaspor: Fornezzi xx, Angelo xx, Zeki x (Kenan dk. 89 ?), Silva xx, Eto xxx (Serdar dk. 90 ?), Chico x, Sakıb xxx, Celustka xx, Motta xxx, Deniz xx, Danilo xx (Mbilla dk. 59 x)
Yedekler: Ferhat, Makoun, Rıdvan, Atakan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Eto (dk. 29 pen.) (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Umut, Sow (Kayserispor), Mbilla, Fornezzi, Kenan (Antalyaspor)