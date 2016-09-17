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Antalyaspor, son 15 yılın en kötü başlangıcını yaptı

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’a 3-2 yenilen Antalyaspor, son 15 yılın en kötü başlangıcını yaptı.

Antalyaspor, son 15 yılın en kötü başlangıcını yaptı

17 Eylül 2016 15:31

Bu sezon oynadığı 4 maçta sadece bir puan toplayan Antalyaspor, Süper Lig’de oynadığı maçlarda en son 2008-2009 yılında 4 haftası geride kalan maçlarda bir puan toplamıştı. Kırmızı-beyazlılar 4 haftası geride kalan ligin ilk haftasında sahasında Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldı. 2. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 yenilirken, 3. hafta maçında sahasında Konyaspor’a 3-1 yenildi. Akdeniz temsilcisi ligin son haftasında ise, Kardemir Karabükspor’a 3-2 yenildi. Antalyaspor, oynadığı 4 maçta rakip kaleye 4 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü. Antalyaspor’un gollerini Zeki, Eto’o, Diego Angelo ve Deniz Kadah kaydetti. Antalyaspor, daha önce 2008-2009 yılında sezona dört haftada bir puanla başladı. Kırmızı-beyazlılar aynı sezon ligin 34. haftasında karşılaştığı Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek ligde kalmıştı. Akdeniz temsilcisi, 2001-2002 sezonunda 4 haftada sadece bir puan alırken, -10 averaja sahip olmuştu. Antalyaspor, sezon sonunda 37 puan ile bir alt lige düşmüştü.

Eto’o geçen seneyi arıyor
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla ligde attığı 20 gol ve yaptığı 5 asistle 25 gole katkı sağlayan ve fırtınalar estiren dünyaca ünlü golcü oyuncu Samuel Eto’o, bu sezon 4 haftada sadece 1 gol atma başarısı elde etti. Geçen sezon 4 hafta sonunda 5 gole imza atan Eto’o, bu sezon kadroda olduğu 3 maçta sadece geçen hafta Atiker Konyaspor maçının 90+3. dakikasında gol sevinci yaşadı. Samuel Eto’o, 226 dakika boyunca sahada kalırken, asist yapamadı.

Deniz Kadah Antalyaspor formasıyla ilk golünü attı
Sezon başında Çaykur Rizespor’dan kadroya dahil edilen Deniz Kadah, Antalyaspor formasıyla ilk golünü kaydetti. Kardemir karabükspor maçında 62. dakikada Danilo’nun yerine oyuna giren 30 yaşındaki forvet oyuncusu, 90+2’de attığı golle Antalyaspor formasıyla ilk golüne imza attı. Teknik Direktör Morais tarafından ligde oynanan 4 maçta toplamda 56 dakika sahaya sürülen deneyimli golcü, 30 dakika sonra topu ağlara gönderdi. Tecrübeli oyuncunun attığı gol takımının Kardemir Karabükspor maçında puan ya da puanlar almasına yeterli olmadı. 

Adem Akalan

Etiketler: antalyaspor, Eto’o, Spor Toto Süper Lig


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