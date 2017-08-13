Antalyaspor Stadyumu’nun yeni ismi ‘OPET’ oldu

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yeni sezon öncesi İHA’ya önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Öztürk, 26 Ekim 2015’de Beşiktaş ile oynanan maç ile kapısını açan Antalya Stadyumu’nun isim sponsorluğunu 2 yıllığına ‘OPET Petrolcülük A.Ş’ye verildiğini belirtti. Ali Şafak Öztürk ayrıca eski başkan Gültekin Gencer’in ibra edilmemesinin ardından Antalyaspor’da istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Anex Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçlar ve AGT Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Söylemez’in geldiğini açıkladı. Aynı zamanda Öztürk, Gencer’in geçtiğimiz günlerde yaptığı kulübün borcunun 60 milyon TL arttığıyla ilgili söylemlerine de cevap verdi.

“Genel anlamda bir kaos ortamı vardı”

Göreve geldiği ilk 2-3 ayın çok zorlu geçtiğini ifade eden Ali Şafak Öztürk, “Takımın iç dengesini oturtmak, mali sıkıntılarını çözmekle uğraştık. Genel anlamda bir kaos ortamı vardı. Bunun üstüne kötü performans da eklenince pek iyi başlangıç olmadı. Yani beklediğimiz başlangıç olmadı. Sonra toparlamasını bildik ve dengeyi kurarak ipleri elimize aldık. Sonrasında da zaten başarı geldi” dedi.

“Güçlü bir Antalyaspor sözümüzün arkasındayız”

Alışma devresini atlattıktan sonra güçlü bir Antalyaspor izlettireceklerini söylediğini belirten Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, sözünün arkasında olduğunu hatırlattı. Öztürk, “Şunu gördük ki; futbolda doğru yapıyı oturtunca başarı geliyor. Göreve geldiğimiz zaman ilk 8 haftayı dışında tutarsak şampiyonluk yarışında olan bir Antalyaspor vardı. Şampiyon olabilecek bir Antalyaspor vardı, puansal anlamda da. Bunlara baktığımız zaman bizde üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Çıkış grafiğimizi sürdürmek istiyoruz. Böyle bir başlangıç iyi oldu aslında. Kötüyü de gördük, iyi işleyen dönemleri de gördük. Bunların hepsini de bir sezon içerisinde gördük. Başarı grafiği de gittikçe artmaya devam etti. Bunlar bize neyi gösteriyor, doğru işleri yaparsanız başarının geldiğini göstermiş oluyor. Biz de bunların üzerine koyarak devam ettireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

“Lucescu doğru bir tercih”

A Milli Futbol Takımı’nın başına Lucescu’nun gelmesini doğru bulduğunu dile getiren Öztürk, “Bence doğru bir tercih. Türkiye’yi bilen bir hoca, yabancı olmasına rağmen çok iyi bilen biri. Bazen yabancı hoca olması daha pozitif bir etken bile olabiliyor. Tarafsızlık döngüsünü daha iyi göstermesi bakımından insanlara. Türkiye’de maalesef bir damga yiyorsunuz şu takım, bu takım diye. Ondan sonra verdiğiniz bütün kararlar bunun üstüne kuruluyor. Bunun üstüne spekülasyonlar yapılıyor. Bence doğru karar. İnşallah başarılı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Stadyum’da ‘Antalyalılaştırma’ projemiz var”

Yeni sezon öncesi stadyumda değişiklikler yaptıklarını belirten Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, stadyumda Antalyalılaştırma projelerinin olduğunu dile getirdi. Öztürk, “Evet bazı değişiklikler yaptık. Özellikle loca kısmında ve VİP kısmında bazı yatırımlarımız oldu. Geri dönüşümü alabilmek için kulübe. Aslında daha çok değişiklik düşünüyorduk ama stat tamamen bize ait olmayınca ve yapısal değişiklikler olunca maalesef başka maçlar verildiğinde çok fazla zarar gördüğünden dolayı stadımızın diğer kısımlarına düşündüğümüz yatırımları biraz kıstık. Gittikçe devam edecek. Burada Akdeniz Üniversitesi ile çalışmalarımız var. Biraz daha Antalyalılaştırma projemiz var ve inşallah Antalya Büyükşehir Belediyemizin yardımıyla stadımızı daha güzel ve daha sıcak bir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“İsim sponsoru OPET Petrolcülük A.Ş oldu”

Stadyum’un isim sponsorluğunun verildiğini ifade eden Antalyaspor Başkanı Öztürk, “Bunu da buradan açıklayalım. Normalde hafta içerisinde toplantıyla açıklayacaktık. Stadyumun isim sponsoru ‘OPET Petrolcülük A.Ş’ olacak. 2 yıllık bir sözleşme imzalayacağız. Yapacağımız törende bunu aktarırız” dedi.

“Kombinede 20 bin üstünü hedefliyoruz”

Yeni sezon kombinelerinde 16 binlere yaklaştıklarını belirten Öztürk, 20 binin üstüne çıkacaklarını söyleyerek, “Bundan sonraki süreçte benim düşüncem inşallah 20 bini bulacağız. Maç ortalaması olarak 24-25 bin seyirciyi bulabilirsek çok büyük bir iş olmuş olur. Antalyaspor adına biz de gurur duyarız. Taraftarımız ilgi gösteriyor. İnanıyorlar demek ki koyduğumuz hedeflere ve takımın kalitesine. Kombineleri alıyorlar ve kulüplerine destek vermeye geliyorlar” diye konuştu.

“Gültekin Gencer’i ciddiye almıyorum”

Kırmızı-beyazlıların eski başkanı Gültekin Gencer’in geçtiğimiz günlerde yaptığı borcun 60 milyon TL arttığıyla ilgili söylemleri hakkında konuşmak istemediğini belirten Antalyaspor Başkanı Öztürk, “Zaten eski başkan hakkında bir hukuksal süreç devam ediyor. Bu menajerlik kazançlarıyla ilgili. Kimin ne olduğu belli. Ben açıkçası ciddiye almıyorum. Açıklamalarına da bakmadım ve öyle de devam edecek. Biz kendi açımızdan kulübü en iyi şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Bunun da takdir edildiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Fettah Tamince, Neşet Koçlar ve Mustafa Söylemez yönetim kuruluna”

Gültekin Gencer’in ibra edilmemesinin ardından Antalyaspor’da istifa eden yönetim kurulu üyeleri Salman Aksal, İsmail Bilal, Salih Peker ve Emin Altıner ile ilgili konuşan Ali Şafak Öztürk, “Evet bazı değişiklikler oluyor. Çok değerli yönetim kadromuzla ilk yılımızı geçirdik. Gerçekten çok büyük emek oldu. Başarı varsa gerçekten bu emeği takdir etmek lazım. Ama tabii süreç içerisinde böyle şeyler olabiliyor. İnsanların kendi işleriyle ilgili zaman zaman sıkıntısı olabiliyor. Karşılıklı konuşup izin istenebiliyor. Genel istifalar olabiliyor. Bizde de bazı değişiklikler olabilir. Burada ben teşekkür etmek istiyorum, bizim ile artık olmayacak arkadaşlara. Hafta içi yaptığımız bir kurul da yeni yönetim kurulunun açıklamasını yapmayı düşünüyorum. Şu anda istifa eden arkadaşların yerine Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Anex Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçlar, bunun dışında AGT Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Söylemez yönetim kurulunda olacaklar. Özellikle şunu düşünüyoruz, bunu hedefliyoruz. İnşallah zaten baktığımızda bunu da doğru şekilde devam ettiriyoruz. Burada vizyonumuzu ortaya koymak istiyoruz. Bu isimler normalde bu işleri kulüplerin yönetim kurullarında olan isimler değil ve genelde uzak duran isimler. Ama bu vizyonumuzun bir göstergesi. Fettah bey, Neşet bey ve Mustafa bey eğer bu işin içine giriyorlarsa Antalya kenetleniyor demektir. Doğru şekilde Antalyaspor'u öne çıkarabilmek için Antalya’yı geri dönüşü doğru şekilde Antalya şehrine sağlayabilmek için bu insanlar buraya geliyorsa burada da önemli güç var demektir” dedi.