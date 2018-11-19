Antalyaspor taraftar grubundan milli maça gitmeme kararı

Antalyaspor'un 07 Genlik Taraftar Grubu, 20 Kasım Salı günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Ukrayna mücadelesi öncesi mücadele biletlerinin bazı siyasi parti gençlik kollarına dağıtıldığını iddia ederek maça girmeyeceğini açıkladı. Sponsorlara verilen biletlerin gelişi güzel verildiğini ve bu şekilde TFF'nin tepkilerinin önüne geçmeye çalıştığını ileri süren grup, bu yüzden maça gitmeyeceklerini kaydetti.

Kararı sosyal medya ve internet sitelerinden paylaşan 07 Gençlik Taraftar Grubu'nun açıklaması şu şekilde:

“Yıllarca şehrimizde A Milli Futbol Takımımızın hasretini çektik. Tam kavuştuk derken yanlış planlama ve uygulamalarla milli maçlar adeta tiyatro sahnesi gibi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsor firmalara verdikleri biletler gelişi güzel dağıtılıyor. Ayrıca bazı siyasi partilerin de gençlik kollarına veriliyor. Durum böyleyken her şehirde bulunan tribün emekçileri maça bilet bulup organize olamıyor ve Türk Milli Takımı hak ettiği desteği arkasında hissedemiyor. Federasyon adeta başarısızlığını bu yolla örtbas etmeye çalışıyor. Tribünlerden gelecek olası tepkilerin bu şekilde önüne geçiyor. Antalya'da, Trabzon'da, Eskişehir'de, Konya'da nerede olursa olsun Türkiye A Milli Futbol Takımı hak ettiği desteği fazlası ile alır. Yeter ki maçlarda biletleri o şehirde yaşayan gerçek tribün emekçilerine ulaştırsınlar. Bizler 07 Gençlik Grubu olarak federasyonun, sponsorlara ve siyasi parti gençlik kollarına bilet dağıtılmasını doğru bulmuyor daha önce yaşanan tiyatro sahnesinde bir figüran olmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.”

Suat Metin