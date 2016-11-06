Maçın sonunda taraftar grupları, davet etmelerine rağmen tribünü selamlamadan sahadan ayrılan futbolculara tepki gösterdi. Soyunma odasına inen futbolcular taraftarın tepkisi üzerine sahaya tekrar döndü. Takım kaptanı Eto’o’ya gelmediği ve takımı getirmediği için sitem eden taraftarların gönlünü yine Eto’oa aldı. Antalyaspor yense de yenilse de takımın tiribünlere gelmelerini isteyen taraftar takımın herzaman yanlarında olduklarını söylediler. Eto’o sağ ayağından sakatlandığını ve acil doktora gitmesi gerektiği için gelmediğini söyledi. Tercümanı aracılığıyla taraftarın farklı ve herşeyden önemli olduğunu söyleyen Eto’o bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı sözünü verdi. Etoo taraftarla özçekim yapıp onları selamladıntam sonra stattan ayrıldı. Diğer futbolcularda taraftarı arkasına alarak özçekim yaptı