Süper Lig’de son 2 haftada topladığı 6 puanla son sıradan kurtulan Antalyaspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını Hasan Subaşı Tesisleri’nde, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlı oyuncular antrenmana koşuyla başladı. Antrenman açma-germe ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam ederken, yarı alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Antrenman sırasında Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile teknik heyet minyatür kale maç yaptı. Antrenman boyunca kırmızı-beyazlı oyuncuların neşeli olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay çalışma boyunca oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

Antalyaspor’da 3 sakat, 1 izinli

Antalyaspor’da yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Samuel Eto’o, kaleci Fornezzi, Emre Güral ve izinli olan Serdar Özkan katılmadı.

Öte yandan antrenman öncesi bir grup öğrenci ve öğretmenleri takımı ziyaret etti. Öğrenciler Teknik Direktör Rıza Çalımbay’a çiçek takdim etti ve takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Adem Akalan

