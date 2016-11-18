Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Antalyaspor, Trabzon'a 3 eksikle gidecek

Antalyaspor, Trabzon'a 3 eksikle gidecek

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Antalya ekibinde, Trabzonspor maçı öncesi 3 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Antalyaspor, Trabzona 3 eksikle gidecek

18 Kasım 2016 12:21

Süper Lig’de son 2 haftada topladığı 6 puanla son sıradan kurtulan Antalyaspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını Hasan Subaşı Tesisleri’nde, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlı oyuncular antrenmana koşuyla başladı. Antrenman açma-germe ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam ederken, yarı alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Antrenman sırasında Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile teknik heyet minyatür kale maç yaptı. Antrenman boyunca kırmızı-beyazlı oyuncuların neşeli olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay çalışma boyunca oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.

Antalyaspor’da 3 sakat, 1 izinli
Antalyaspor’da yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Samuel Eto’o, kaleci Fornezzi, Emre Güral ve izinli olan Serdar Özkan katılmadı.
Öte yandan antrenman öncesi bir grup öğrenci ve öğretmenleri takımı ziyaret etti. Öğrenciler Teknik Direktör Rıza Çalımbay’a çiçek takdim etti ve takımla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Adem Akalan
 

Etiketler: antalyaspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!