Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • Antalyaspor Trabzonspor canlı izle (Bein Sports) Antalya Trabzon maç kaç kaç ?

Antalyaspor Trabzonspor canlı izle (Bein Sports) Antalya Trabzon maç kaç kaç ?

Antalyaspor Trabzonspor maçını canlı izlemek isteyen iki takım taraftarları Antalya Trabzon şifresiz canlı izle aramaları yapıyor. Taraftarlar arama motorları üzerinden Antalyaspor Trabzonspor şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. İşte mücadeleyi canlı izleme yolları. Tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz...

Antalyaspor Trabzonspor canlı izle (Bein Sports) Antalya Trabzon maç kaç kaç ?

28 Nisan 2018 00:09

Antalyaspor Trabzonspor canlı izle! Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Antalya Trabzon maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Antalyaspor Trabzonspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte bu önemli maçı canlı izleme yolları. Antalyaspor Trabzonspor mücadele hakkında tüm detaylar…

KARŞILAŞMAYI CANLI ANLATIM OLARAK TAKİP EDEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Trabzonspor, Antalya'ya 6 eksikle gitti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Antalya'ya 6 eksikle gitti. 

Spor Toto Süper Lig'de 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor Antalya'ya gitti. Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden gerçekleştirilen antrenman sonrası tarifeli uçak ile 13:25 sıralarında Antalya'ya hareket etti. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan kaleci Onur Recep Kıvrak, Hugo Rodallega, Fabian Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok ile Abdülkadir Ömür yer almadı.
Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Olcay, Sosa, Yusuf ve Burak Yılmaz şeklinde çıkması bekleniyor.  

Trabzonspor ile Antalyaspor 44. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak olan Trabzonspor rakibiyle 44. kez karşı karşıya gelecek. 

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile kritik maça çıkıyor. Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir virajı geride bırakacak olan bordo-mavililer rakibiyle 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 43 maçta bordo-mavililer 26 galibiyet elde etti. 8 maçta Antalyaspor galip gelirken, 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 

Çalımbay ilk peşinde 

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın oynanacak olan Antalyaspor maçında sahadan galibiyetle ayrılması halinde bir ilki yaşayacak. Bordo-mavililerin teknik patronu, teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu ile oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. İki teknik adam arasında oynanan 7 lig maçında Çalımbay, meslektaşı Hamza Hamzaoğlu’na karşı 7 maçta 6 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Çalımbay, Antalyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’na karşı ilk galibiyetini almış olacak. Sezon başında Çalımbay, Antalyaspor’u çalıştırıyordu. 

Deplasmanda en çok berabere kalan takım 

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda en çok berabere kalan takım oldu. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı 15 maçta 8 beraberlik, 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 25 gole karşılık kalesinde ise 21 gol gördü. 20 puan toplayan bordo-mavililer ligde ise deplasman maçları sıralamasında 4. basamakta yer aldı.

Antalyaspor Trabzonspor nasıl canlı izlenir?

Antalyaspor Trabzonspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç