Antalyaspor tur atladı...

Maçtan dakikalar
36. dakikada Yomraspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda top kale önüne düştü. Hamit topa hamle yapacağı sırada kaleci Ferhat yatarak tehlikeyi geçiştirdi.
54. dakikada Osman'ın sağdan kale önüne ortasında, Mevlüt'ün penaltı noktası üzerinden etkisiz vuruşunda top kaleci Tunahan'da kaldı.
68. dakikada Osman'ın ceza alanı çizgisi üzerinden sert şutunu kaleci Tuhanan tokatlayarak uzaklaştırdı.
83. dakikada Yomraspor kale önünde oluşan karambolde Danilo topa istediği gibi vuramayınca defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
98. dakikada Barrada sağ kanattan topla ceza alanına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Tunahan topu tokatlayarak üstten kornere gönderdi.
101. dakikada ani gelişen Yomraspor atağında Barış'ın ara pasında topla buluşan Ali Özgür, kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
120+1. dakikada Yasin ceza alanı içinde topa elle müdahalede bulununca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Barrada meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Seri penaltılara geçildi:
Penaltı atışlarında Antalyaspor'dan Bahadır, Barradave Birkan'ın penaltılarını gole çevirirken, Musa Nizam kaçırdı. Konuk takımdan Şenol, Münür ve Yasin penaltıları kaçırdı.
Stat: Antalya
Hakemler: Bahattin Şimşek, Önder Yılmaz, Utku Tunavelioğlu
Antalyaspor: Ferhat, Osman, Bahadır, Musa Nizam, Birkan, Vainqueur, Zeki Yıldırım, Danilo (Fehmi dk. 91), Olcan (Abdelaziz dk. 69), Serdar Özkan, Mevlüt (Harun dk. 76)
Yedekler: Enes Şahin, Batuhan Berkay Fındık, Mustafa İnan, Sergen Yatağan
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Yomraspor: Tunahan, Yaşar Kaan (Yasin dk. 71), Mehmet Can, Erhan, Sinan, Zafer (Barış dk. 79) (Hüseyin dk. 108), Bilal (Ali Özgür dk. 64), Şenol, Hamit, Muhammet Mahmut, Münür
Yedekler: Furkan Keleş, Ünsal Murat, Murat Can Yelkaya
Teknik Direktör: Raşit Çalık
Goller: Ali Özgür (dk. 101) (Yomraspor), Abdelaziz (dk. 121 pen.) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Zeki Yıldırım, Musa Nizam, Vaınqueur, Bahadır, Serdar Özkan (Antalyaspor), Hamit, Barış, Erhan, Yasin (Yomraspor)
İsa Akar