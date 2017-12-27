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Antalyaspor turu zora soktu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur ilk maçında deplasmanda Kayserispor’a 3-1 mağlup olan Antalyaspor Teknik Direktörü David Badia, rövanş maçını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Antalyaspor turu zora soktu

27 Aralık 2017 19:09

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında oyuncularını tebrik eden Teknik Direktör Badia, attıkları golün çok değerli olduğunu kaydederek rövanş maçını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Badia, “Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, çok büyük bir efor sarf ettiler. Bu sebeple kendileriyle gurur duyuyorum. İlk yarı oyunu domine eden taraf bizdik. Buraya 11 kişi sahada olmak üzere 3 kişi de U21 takımdan hazırlanarak geldik. Bildiğiniz gibi bazı sorunlar ve sakat olan oyuncularımız var. İlk yarı öne geçen taraf bizdik. Baktığınız zaman rakip takım hocası ilk 30 dakikada 2 oyuncu değişikliğine gitti. Şu anlama geliyor, hakikaten onlara zorluk çıkardık. Sorun ikinci yarı 2 golü 3-4 dakika arayla yedik. 2-1 bizim için fena skor değildi. Oyuncu değişikliğine gidemediğimiz için son dakikalarda yediğimiz bir gol var. Bildiğiniz gibi iki ayaklı bir maç. Bu oyuncu grubumun göstermiş olduğu karakteri gösterirsek Antalya’da oynanacak maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Attığımız gol çok değerli. Eminim ki turu geçmek adına çok önem arz eden bir gol” diye konuştu.

Turan Bulut
 

 

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