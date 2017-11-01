Antalyaspor uzatmalarda kazandı

Türkiye Basketbol 1. Ligi 6. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, sahasında Antalyaspor’a uzatmalarda 74-79'luk skorla yenilerek ligde beşinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Enka
Hakemler: Aydın Karaçam x, İsmail Binbir x, Orhan Çağrı Hekimoğlu x
Petkim Spor: Ümit Sonkol xxx 27, Kaloyan Toshkov Ivanov xxx 19, Doğukan Sönmez x 4, Efekan Coşar xx 8, Ahmet Fatih Cantitiz x 5, Alfrie Eugene Kelley x 5, Ahmet Ali Erdoğan x 6, Can Terzioğlu x, Mert Başdan x
Başantrenör: Suphi Mete Babaoğlu
Antalyaspor: Özgür Şahin xxx 17, Hasan Emir Gökalp xxx 16, Calvin Leslie Jr xx 12, Valentin Pastal xxx 11, Ömer Sancaklı xxx 10, Robert Loweryjr xx 10, Kemal Can Bolat x 3, Cihan Mumcuoğlu x, İlhan Barış Gökalp x
Başantrenör: Arda Vekioğlu
1. Periyot: 10-15 (Antalyaspor lehine)
Devre: 31-24 (Petkim lehine)
Nimet Ergün