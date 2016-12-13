Diğer
Kategoriler

Antalyaspor, yenilgiyi unuttu

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup eden Antalyaspor, son 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlılar oynadığı 6 maçta 16 puan topladı.

Antalyaspor, yenilgiyi unuttu

13 Aralık 2016 11:43

Süper Lig’e istediği başlangıcı yapamayan ve ligin ilk 7 haftasında sadece 3 puan toplayarak ligin son sıralarına demir atan Antalyaspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesiyle yenilgiyi unutarak ligde 9. sıraya kadar yükseldi. Sezona Portekizli Teknik Direktör Jose Morais ile giren Antalyaspor, Osmanlıspor beraberliğiyle sezona başlarken, sonrasında Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor, Karabükspor’a mağlup oldu. Ligin 5. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile berabere kalarak ikinci puanını alan kırmızı-beyazlılar bir sonraki hafta deplasmanda Galatasaray’a da yenilmekten kurtulamadı.

“Jose Morais gitti, Rıza Çalımbay geldi”
Akdeniz ekibi Antalyaspor’da, Galatasaray karşısında alınan yenilgi sonrası Teknik Direktör Jose Morais’in görevine son verilmesinin ardından takımın başına en son Kasımpaşa’da görev yapan Rıza Çalımbay getirildi. A Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası Grup Eleme maçları için lige verilen arada takımın başına getirilen deneyimli Teknik Direktör Çalımbay, ligdeki ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Sahalarında oynadıkları ve 90+1. dakikaya kadar 1-0 önde götürdükleri maç 1-1 sona erdi.

“Beşiktaş maçından sonra yenilgi görmedi”
Tecrübeli teknik adamın takıma olumlu yansıması Rizespor maçında görülürken, bir sonraki hafta kırmızı-beyazlılar Beşiktaş’a deplasmanda 3-0 yenildi. Bu maçtan sonra Antalyaspor oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı- beyazlılar 9. haftada deplasmanda oynadığı Kayserispor maçında ilk 3 puanını aldı. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, Kayserispor’un ardından Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor’u 1-0’lık skorlarla yenerek ligde üst sıralara tırmanmaya başladı. Rıza Çalımbay’ın talebeleri Samuel Eto’o önderliğinde ligin 13. haftasında deplasmanda lig lideri Medipol Başakşehir ile de 2-2 berabere kaldı. İstanbul’da oynanan maçta kırmızı-beyazlıların dünyaca ünlü golcüsü Eto’o attığı 2 golle takımının yıldızı olmayı başardı. Antalyaspor ve Rıza Çalımbay, ligin 14. haftasında oynanan Fenerbahçe maçını da 1-0 kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü. Bu skorların ardından Antalyaspor, Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinden sonra oynadığı 8 maçta 17 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Fenerbahçe’yi eli boş gönderen kırmızı-beyazlılar, 15. haftada pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. 

Adem Akalan

Etiketler: antalyaspor, fenerbahçe


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç