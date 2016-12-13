Süper Lig’e istediği başlangıcı yapamayan ve ligin ilk 7 haftasında sadece 3 puan toplayarak ligin son sıralarına demir atan Antalyaspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesiyle yenilgiyi unutarak ligde 9. sıraya kadar yükseldi. Sezona Portekizli Teknik Direktör Jose Morais ile giren Antalyaspor, Osmanlıspor beraberliğiyle sezona başlarken, sonrasında Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor, Karabükspor’a mağlup oldu. Ligin 5. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile berabere kalarak ikinci puanını alan kırmızı-beyazlılar bir sonraki hafta deplasmanda Galatasaray’a da yenilmekten kurtulamadı.

“Jose Morais gitti, Rıza Çalımbay geldi”

Akdeniz ekibi Antalyaspor’da, Galatasaray karşısında alınan yenilgi sonrası Teknik Direktör Jose Morais’in görevine son verilmesinin ardından takımın başına en son Kasımpaşa’da görev yapan Rıza Çalımbay getirildi. A Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası Grup Eleme maçları için lige verilen arada takımın başına getirilen deneyimli Teknik Direktör Çalımbay, ligdeki ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Sahalarında oynadıkları ve 90+1. dakikaya kadar 1-0 önde götürdükleri maç 1-1 sona erdi.

“Beşiktaş maçından sonra yenilgi görmedi”

Tecrübeli teknik adamın takıma olumlu yansıması Rizespor maçında görülürken, bir sonraki hafta kırmızı-beyazlılar Beşiktaş’a deplasmanda 3-0 yenildi. Bu maçtan sonra Antalyaspor oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı- beyazlılar 9. haftada deplasmanda oynadığı Kayserispor maçında ilk 3 puanını aldı. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, Kayserispor’un ardından Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor’u 1-0’lık skorlarla yenerek ligde üst sıralara tırmanmaya başladı. Rıza Çalımbay’ın talebeleri Samuel Eto’o önderliğinde ligin 13. haftasında deplasmanda lig lideri Medipol Başakşehir ile de 2-2 berabere kaldı. İstanbul’da oynanan maçta kırmızı-beyazlıların dünyaca ünlü golcüsü Eto’o attığı 2 golle takımının yıldızı olmayı başardı. Antalyaspor ve Rıza Çalımbay, ligin 14. haftasında oynanan Fenerbahçe maçını da 1-0 kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü. Bu skorların ardından Antalyaspor, Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinden sonra oynadığı 8 maçta 17 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Fenerbahçe’yi eli boş gönderen kırmızı-beyazlılar, 15. haftada pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Adem Akalan