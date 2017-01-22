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Antalyaspor’a 2 dakika yetti

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Osmanlıspor karşısında maçın ikinci yarısı riske girdiklerini belirterek, "Maçın sonlarında kazanmak çok güzel” dedi.

Antalyaspora 2 dakika yetti

22 Ocak 2017 16:52

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor, deplasmanda son dakikalarda bulduğu 2 golle 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün oynanılan maçın her iki takım içinde önemli olduğunu kaydetti. Osmanlıspor’un hem Türkiye’de hem de Avrupa’da mükemmel bir grafik çizdiğini belirten Çalımbay, “Onun için bu maçın beklediğimiz gibi kolay olmayacağını biliyorduk. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadan oynadık. Zaman zaman hatalar yaptık. Özellikle maçın ikinci yarısı riske girdik ve son yaptığımız riskli değişimin faydasını gördük. Maçın sonlarında maçı kazanmak çok güzel. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“FUTBOL İÇİN YARATILMIŞ, FUTBOL İÇİN DOĞMUŞ BİRİSİYDİ”

Hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın vefatına ilişkin konuşan Çalımbay, “Çok üzüldük. Kulübünde en uzun başkanlık yapan ve kulübüne her şeyini veren bir başkandı İlhan Cavcav. Başkan hastanede bile takımını bırakmadı. Yaptığı transferi bile kendi önünde imzalattırdı. 3 büyüklerin hepsine de mükemmel oyuncular verdi. Futbol için yaratılmış, futbol için doğmuş birisiydi başkan. Son günlerini bile futbolla geçirdi. Çok büyük birini kaybettik ve çok üzgünüz. Yarına inşallah cenazesine katılacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

(Abdullah Sarıca - Burak Altun / İHA)

Etiketler: antalyaspor


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