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Antalyaspor’da Bursaspor mesaisi devam ediyor

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasının kapanış maçında 19 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Bursapsor ile karşılaşacak Antalyaspor hazırlıklarına devam ediyor.

Antalyasporda Bursaspor mesaisi devam ediyor

16 Aralık 2016 12:47

Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde Hasan Subaşı Tesisleri’nde yapılan antrenman düz koşuyla başladı. Koşunun ardından oyuncular ısınma çalışmaları yaptı. Daha sonra 5’e 2 ve dar alanda top kapma çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı futbolcular antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları antrenman esnasında 5’e 2 top kapma oynadıktan sonra ayak tenisi oynadı.
Antrenmana menüsküs ameliyatı olan kaleci Ferhat Kaplan katılmadı. Sakatlığı bulunan M’billa ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Antrenmandan sonra Antalyaspor taraftar grupları futbolculara ve teknik heyete baklava ikram etti. Antalyaspor’un diğer misafirleri ise küçük öğrenciler oldu. Küçük öğrenciler Antalyaspor’un dünyaca ünlü golcü oyuncusu Eto’o ile özçekim yapmak için sıraya girdi. Eto’o, ayrıca öğrencilere bol bol imza dağıttı.  

Adem Akalan

Etiketler: antalyaspor, Bursaspor


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