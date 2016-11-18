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Antalyaspor’da Eto’o devreyi kapattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da forma giyen dünyaca ünlü golcü Samuel Eto’o sakatlığından dolayı sezonun ilk yarısının geride kalan haftalarında forma giyemeyecek.

Antalyasporda Etoo devreyi kapattı

18 Kasım 2016 10:03

Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen ve 90. dakikada oyundan çıkan Kamerunlu oyuncunun her iki bacak adalesinin üst kısmından yaşadığı sakatlıktan dolayı ligin ilk yarısını kapatabileceği öğrenildi. Dünyaca ünlü oyuncunun yaşadığı sakatlıktan dolayı İngiltere’ye tedaviye gittiği ve bir süre tedavisini burada sürdüreceği öğrenildi. Eto’o’nun, tedavisinin bir kısmını orada tamamladıktan sonra Türkiye’ye gelmesi ve 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 4 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması beklenen yıldız oyuncunun ilk yarının geride kalan haftalarında forma giymesi ise beklenmiyor.
Eto’o ligde oynanacak Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarını kaçıracak. Eto’o, takımla bu sezon 8 maça çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kamerunlu oyuncu kırmızı-beyazlı formayla 640 dakika sahada kaldı. 

Adem Akalan
 

Etiketler: Eto


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