Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor, iki günlük iznin ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Hasan Subaşı Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi futbolcularla 10 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdi.

Sahaya gelen kırmızı-beyazlıları Özgecan Arslan Kültür Merkezi Spor Kulübü sporcuları çiçek ve portakal verip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Genç sporcular Antalyaspor’un Kamerunlu yıldız futbolcusu Samuel Eto’o ile de öz çekim yaptı.

Takım halindeki koşunun ardından ısınma hareketleri yapan Akdeniz ekibi, daha sonra gruplar halinde dağınık koşu yaptı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Kaleciler takımdan ayrı, kaleci antrenörü ile bir süre çalıştıktan sonra çift kale maçta takımda yer aldı. Öte yandan Çalımbay ise teknik ekiple birlikte top kapma çalışması yaptığı görüldü.

Antalyaspor’da sakatlığı bulunan Kamerunlu orta saha oyuncusu Makoun, koşunun ardından çalışmalarına salonda devam etti. İzinli bulunan Mbilla Etame ise antrenmana katılmadı.

Kırmızı-beyazlılar Fenerbahçe hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

İsa Akar-Adem Akalan