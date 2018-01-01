Antalyaspor’da Hamza Hamzaoğlu sesleri

Süper Lig 2017-2018 sezonunda Antalyaspor’da kötü gidişin ardından ilk devrede 2 teknik direktör değişikliği yaşandı ve başkan görevden ayrıldı. Kırmızı beyazlılar, Leonardo Araujo'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getirmeyi planlıyor. Antalyaspor yöneticileri ile masaya oturan tecrübeli teknik direktör, kırmızı-beyazlı kulüple 1.5 yıllığına prensipte anlaştığı belirtildi. Antalya'ya gelerek sözleşme detaylarını konuşacağı belirtilen Hamza Hamzaoğlu'nun, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak olan Antalyaspor'un kampında, takımın başında yer alması bekleniyor.

Öte yandan, Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün istifasının ardından Antalyaspor’da 10 Ocak’ta Olağan Genel Kurulu yapılacak.