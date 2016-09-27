Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kalan ve ligde 17. sırada yer alan Antalyaspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Hasan Subaşı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Kırmızı-beyazlılar antrenmana düz koşu ile başlarken, daha sonra açma-germe hareketleri, 5’e 2 top kapma, dar alanda paslaşma yaptı.

Antalyaspor’da kaleciler ise kaleci antrenörüyle takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdikten sonra yarı alanda yapılan çift kale maçta takımla birlikte çalıştı. Antalyaspor’da zorlu Galatasaray maçı öncesi yapılan son çalışmada sakat oyuncu bulunmuyor. Kırmızı-beyazlılarda kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü golcü oyuncu Samuel Eto’o ise bireysel olarak takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz temsilcisi antrenmanı U21 takımı ile yaptığı çift kale maçla tamamladı.