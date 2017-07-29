Antalyaspor’da ilk hedef Ben Arfa ve Giovinco

Yeni sezona Avrupa hedefiyle hazırlanan ve yapılan transferlerle adından sıkça söz ettiren Antalyaspor, orta sahada oyun kurucu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılarda ilk hedef Fransa Lig 1 ekiplerinden PSG’de forma giyen Hatem Ben Arfa olurken, listeye ABD 1. Ligi MLS ekibi Toronto’da top koşturan 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Sebastian Giovinco’da girdi.

Akdeniz ekibinin ilk hedefi olan 30 yaşındaki Fransız oyuncu Hatem Ben Arfa’ya 3 yıllık sözleşme önerdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Deneyimli orta saha oyuncusunu ikna etmek isteyen Antalyasporlu yöneticiler oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar öte yandan Ben Arfa’yla görüşmelerini sürdürürken, transfer listesine ABD 1. Ligi MLS ekibi Toronto’da forma giyen 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Sebastian Giovinco’yu da aldı. Akdeniz ekibinin yöneticilerinin 3 ay sonra ABD liginin tamamlanacak olmasının avantajını kullanarak ilk olarak oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istedikleri öğrenildi. İtalya’nın Juventus takımının alt yapısından yetişen ve 2,5 sene önce Toronto takımına bedelsiz olarak transfer olan Giovinco’nun piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.

91 maç 57 gol, 34 asist

30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Giovinco, Toronto formasıyla 91 maça çıkarken 57 gol ve 34 asistlik performans ortaya koydu. İtalyan oyuncu Juventus ve Toronto dışında Empoli ile Parma formalarını da giydi.

Salih Uçan gündemde

Öte yandan alternatifli bir kadro kurmak isteyen Antalyaspor, Ben Arfa ve Giovinco dışında Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın gözüne giremeyen Salih Uçan ve Rusya’nın Zenit takımıyla yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki ön libero Jose da Silveira Junior Mauricio içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Adem Akalan