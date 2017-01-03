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Antalyaspor’da istikrarın adı Celustka

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 9. sırada tamamlayan Antalyaspor’da en istikrarlı oyuncu Çekyalı oyuncu Ondrej Celustka oldu. Deneyimli oyuncu, kırmızı-beyazlılarla ligde 16 maçın tamamında sahada kalan tek oyuncu oldu.

Antalyasporda istikrarın adı Celustka

03 Ocak 2017 10:39

Süper Lig’in ilk yarısında oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 22 puanla 9. sırada yer alan Antalyaspor’da en istikrarlı oyuncu Çekyalı oyuncu Ondrej Celustka oldu. 27 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu bu sezon 16’sı lig, 1’i Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 17 maçta forma giydi. Celustka, bu sezon ligde forma giydiği 16 maçın tamamında 90’ar dakika sahada kalırken, kupada oynanan tek maçta ise 11 dakika görev aldı. Toplamda bin 451 dakika sahada kalan Ondrej Celustka, gol atma başarısı yakalayamazken 1-0 kazanılan Trabzonspor maçı ile 2-1 galip gelinen Kasımpaşa maçında takımı adına 2 asist yaptı.

Celustka’yı Diego Angelo takip etti
Kırmızı-beyazlı takımda 16 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Celustka’yı, Brezilyalı defans oyuncusu Diego Angelo takip etti. 30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu takımı adına ligde 15 maçta bin 305 dakika ter döktü. 15 maçın 14’ünde 90 dakika sahada kalan Diego Angelo, Beşiktaş maçında 45 dakika takımı adına sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu 2-1 kaybedilen Bursaspor maçında ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi. İki oyuncuyu bin 163 dakika ile Charles, bin 136 dakika ile Deniz Kadah, bin 32 dakika ile Ramon Motta ve bin 19 dakika ile Kamerunlu dünyaca ünlü oyuncu Samuel Eto’o takip etti.

En golcü Eto’o
Antalyaspor’da ligin ilk yarısında atılan 16 golün 5’ine Samuel Eto’o imza attı. Eto’o 5 golün yanı sıra 2 de asist yaparak 7 gole katkı sağladı. Eto’o’yu 4 golle Deniz Kadah takip ederken, bu oyuncu 1 de asist yaptı. Ramon Motta attığı 2 golle takımına katkı sağlarken, Yekta, Makoun, Zeki Yıldırım, Chico ve Diego Angelo’da birer gol atma başarası elde etti.

Eto’o geçen seneyi arattı
Antalyaspor’a 2015-2016 sezonunda transfer edilen ve bu sezon adı sıkça transfer dedikodularına karışan 35 yaşındaki Samuel Eto’o, bu sezon istenen performansı sergileyemedi. Transfer olduğu sezonun ilk yarısında oynadığı 16 maçta rakip ağlara 13 gol gönderen ve takımı adına 3 asist yapan tecrübeli oyuncu, bu sezon 16 hafta sonunda sadece 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu geçen sezon 16 maç sonunda bin 423 dakika sahada kalırken, bu sezon aynı hafta itibariyle bin 19 dakika sahada takımı adına ter döktü. 

Adem Akalan

Etiketler: antalyaspor, Celustka


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