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Antalyaspor'da Jose Morais ile yollar ayrıldı

Bu sezon 6 haftada hiç galibiyet alamayarak ligde son sıraya demir atan Antalyaspor'da Portekizli Teknik Direktör Jose Morais ile yollar ayrıldı.

Antalyasporda Jose Morais ile yollar ayrıldı

06 Ekim 2016 18:51

Ligde alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'in görevine son verme kararı aldı. Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Jose Morais ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Görüşmelerimiz sürüyor. Yeni hocalarla temasa geçtik. Rıza Çalımbay da görüştüğümüz isimlerden bir tanesi" dedi.
Öte yandan Antalyaspor'un bugün yaptığı antrenmana Portekizli teknik adam çıkmazken, takımı yardımcı antrenör Erol Malkoç çalıştırdı.
Antalyaspor, bu sezon Jose Morais ile çıktığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde ederken, 2 puanla son sırada yer aldı. 

Adem Akalan - Sabri Çağlar
ANTALYA


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