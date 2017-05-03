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Antalyaspor’da Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyasporda Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

03 Mayıs 2017 17:25

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 4’lü grup halinde hareketli pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, çalışmayı 5’e 2 pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenmanın ikinci bölümünde kırmızı-beyazlılar, çift sahada atak organizasyonları ve gol çalışması yaptı. Çalımbay’ın savunmada adam paylaşımı konusunda özel antrenman yaptırdığı görüldü.

Hafif sakatlıkları bulunan Makoun ve kaleci Ozan,Deniz Kadah salonda çalışırken, sakatlığı süren Kenan Horic ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı.

Antalyaspor’un antrenmanını, Adana deplasmanı dönüşünde trafik kazası geçiren taraftarlar ve Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi’nden gelen gazilerde takip etti. Futbolcular hafif yaralı olan taraftarları sarılıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Taraftar grupları, yaralı taraftarları sevindirmeleri adına futbolculardan Medipol Başakşehir maçını kazanmalarını istedi.

Eto'o: "Elimizden geleni yapacağız"

Takım kaptanı Samuel Eto’o ise maçta ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek, "Şimdiye kadar olduğu gibi sizleri mutlu etmeye devam edeceğiz. Futbol bu ne olacağı belli olmaz. Ama elimizden geleni yapacağız. Trabzon maçını kaybetmemize rağmen yanımıza geldiniz bize destek oldunuz" dedi.

Etiketler: antalyaspor, Medipol Başakşehir


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