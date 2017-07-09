Diğer
Kategoriler

Antalyaspor’da Menez şoku

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un yeni transferi Fransız yıldız Jeremy Menez, aşırı zorlamaya bağlı kasık fıtığı oldu. Yıldız oyuncunun Fransa’ya giderek operasyon geçirmesi bekleniyor.

Antalyasporda Menez şoku

09 Temmuz 2017 10:20

Antalyaspor’un bu sezon Fransa’nın Bordeaux takımından yaklaşık 1 milyon 500 bin Euro’ya transfer ettiği 30 yaşındaki yıldız oyuncu Menez, Bolu’daki kampta aşırı zorlamaya bağlı olarak kasık fıtığı oldu. Yıldız kanat oyuncusu Menez’in, operasyon geçirmek için Fransa’ya gideceği ve 10 gün sonra Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

Antalyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Fransız Jeremy Menez, Sochaux, Monaco, PSG, Roma, Milan ve Bordeaux formalarını giyerken, Fransa Milli Takımı’yla da 24 maçta çıkıp 2 gol kaydetmişti. 

Adem Akalan

Günün özeti

Etiketler: antalyaspor, Jeremy Menez, Spor Toto Süper Lig


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!