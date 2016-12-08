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Antalyaspor’da moraller yerinde

Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.

Antalyasporda moraller yerinde

08 Aralık 2016 13:17

Antalyaspor, Süper Lig’in 14. haftasında 12 Aralık Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti. Hasan Subaşı Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresindeki antrenmana dün sakatlanan kaleci Ferhat katılmadı. Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlılar, iki grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Yarı sahada çift kale taktik ağırlıklı çalışan kırmızı-beyazlılarda Çalımbay, istediklerini yerine getiremeyen oyuncuları sık sık uyardı. Antrenmanın son bölümünde ise Güney ekibi dar alanda pas ve orta gol çalışması yaptı.

Antrenmanın ardından, Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHÖNDER) Başkanı Mehmet Şahan ve nakilli hastalar kırmızı-beyazlılara baklava ikram edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye’de ilk yüz nakilli yapılan Uğur Acar da Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto’o ve Rıza Çalımbay ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler: antalyaspor, fenerbahçe, süper lig


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