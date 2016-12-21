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Antalyaspor’da Şahin Aygüneş’in sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da 26 yaşındaki Şahin Aygüneş’in sözleşmesi karşılıklı fesih edildi.

Antalyasporda Şahin Aygüneşin sözleşmesi feshedildi

21 Aralık 2016 14:28

Süper Lig’de 19 puanla 9. sırada yer alan Antalyaspor’da sezon başında 28 kişilik kadroya dahil edilmeyen 26 yaşındaki Şahin Aygüneş’in sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

2014-2015 yılında Antalyaspor’a transfer olan 26 yaşındaki oyuncu kırmızı-beyazlı formayı 1’i Türkiye Kupası, 25’i Spor Toto Süper Lig olmak üzere toplam 26 kez terletti. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon Karşıyaka’ya kiralanırken, İzmir ekibinde toplam 12 kez forma giyebildi. Bu sezon tekrar Antalyaspor’a gelen forvet oyuncusu sezon başında Portekizli Teknik Direktör Jose Morais tarafından federasyona verilen 28 kişilik listede yer verilmedi.

Antalyaspor'un genç oyuncuyla sözleşmenin feshedildiğine ait açıklamayı ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor. 

Adem Akalan

Etiketler: antalyaspor, Şahin Aygüneş


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