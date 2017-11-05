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Antalyaspor’da sorun deplasman

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 2-1 yenen Antalyaspor, ligde bu sezon evinde oynadığı 6 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Fakat Akdeniz ekibi, deplasmanda henüz galibiyetle tanışamadı.

Antalyasporda sorun deplasman

05 Kasım 2017 12:39

Süper Lig’de bu sezon istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, dış sahada oynadığı maçlarda henüz galibiyet alamazken, iç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar iç sahada sadece 8. haftada oynadığı Göztepe’ye 3-1 mağlup oldu. Akdeniz temsilcisi, son 4 iç saha maçında ise 3 galibiyet alırken, tek mağlubiyeti bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar sahasında Akhisar Belediyespor ve Galatasaray ile berabere kalırken, Osmanlıspor, Kasımpaşa ve Karabükspor’u mağlup etti.

SAHASINDA 10 GOL ATTI

Antalyaspor, evinde oynadığı 6 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 8 gol gördü. Öte yandan Akdeniz ekibi, iç sahada oynadığı bütün maçlarda gol atarken, sadece 6. haftada oynadığı Osmanlıspor maçında gol yemedi.

DIŞ SAHADA GALİBİYET YOK

Antalyaspor, deplasmanda oynadığı 5 maçta sadece 1 puan toplayabilirken, galibiyet yüzü göremedi. Akdeniz ekibi, 3. haftada deplasmanda oynadığı Yeni Malatyaspor maçında golsüz berabere kalarak, bu sezon 11 hafta sonunda deplasmanda oynadığı maçlarda tek puanını almış oldu. Antalyaspor; Beşiktaş, Kayserispor, Sivasspor ve Bursaspor’a deplasmanda yenildi.

Adem Akalan 

Etiketler: antalyaspor, süper lig

 

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