Antalyaspor’da sorun deplasman

Süper Lig’de bu sezon istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, dış sahada oynadığı maçlarda henüz galibiyet alamazken, iç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar iç sahada sadece 8. haftada oynadığı Göztepe’ye 3-1 mağlup oldu. Akdeniz temsilcisi, son 4 iç saha maçında ise 3 galibiyet alırken, tek mağlubiyeti bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar sahasında Akhisar Belediyespor ve Galatasaray ile berabere kalırken, Osmanlıspor, Kasımpaşa ve Karabükspor’u mağlup etti.

SAHASINDA 10 GOL ATTI

Antalyaspor, evinde oynadığı 6 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 8 gol gördü. Öte yandan Akdeniz ekibi, iç sahada oynadığı bütün maçlarda gol atarken, sadece 6. haftada oynadığı Osmanlıspor maçında gol yemedi.

DIŞ SAHADA GALİBİYET YOK

Antalyaspor, deplasmanda oynadığı 5 maçta sadece 1 puan toplayabilirken, galibiyet yüzü göremedi. Akdeniz ekibi, 3. haftada deplasmanda oynadığı Yeni Malatyaspor maçında golsüz berabere kalarak, bu sezon 11 hafta sonunda deplasmanda oynadığı maçlarda tek puanını almış oldu. Antalyaspor; Beşiktaş, Kayserispor, Sivasspor ve Bursaspor’a deplasmanda yenildi.

Adem Akalan