Antalyaspor, pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Hasan Subaşı Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pasın ardından istasyon çalışması yapan güney ekibi, antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı. Çalımbay, taktik ağırlıklı çift kale maçta oyuncularını sık sık uyardı.

Sakatlıkları devam eden Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o ile kaleci Fornezzi antrenmana katılmadı. Emre Güral da uzun süren sakatlık döneminin ardından takımla çalışmaya başladı. Eto'o'nun, Tarbzonspor karşısında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.



İsa Akar

