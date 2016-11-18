Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yönetim kurulu üyelerinden Cumhur Arıcı, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, genel menajer Servet Çavuşoğlu, altyapı direktörü David Badia, futbolcular Yekta Kurtuluş ve Ferhat Kaplan dün Alanya deplasmanındaki maçta ayağı kırılan U16 takım oyuncusu Burak Ünlü’yü hastanede ziyaret ettiler. Kulübün sağlık sponsoru olan Memorial Antalya Hastanesi’nde ameliyat olan Ünlü, sürpriz ziyaretle duygulandı.

Takım arkadaşı ile çarpıştı

Alanya’daki maçta boşta kalan topa sahip olmak isterken kendi takım arkadaşı ile çarpışarak ayağı kırılan Burak Ünlü, çok sevdiği futboldan bir süre ayrı kalacağı için çok üzgün olduğunu söyledi. Ali Şafak Öztürk ve Rıza Çalımbay sohbet ettikleri Burak Ünlü’ye geçmiş olsun dileğinde bulunduktan sonra, "Hiç moralini bozma. İyileşip yeniden futbol oynamaya devam edeceksin. Altyapı hocalarımız seni gelecekte A takımın sol beki olarak görüyor. Bu bizi de çok mutlu edecek" dediler.