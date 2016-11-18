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Antalyaspor’dan ayağı kırılan U16 oyuncusu Burak Ünlü’ye ziyaret

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Futbolcular ayağı kırılan U16 takımı oyuncusu Burak Ünlü’yü ziyaret etti.

Antalyaspordan ayağı kırılan U16 oyuncusu Burak Ünlüye ziyaret

18 Kasım 2016 17:38

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yönetim kurulu üyelerinden Cumhur Arıcı, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, genel menajer Servet Çavuşoğlu, altyapı direktörü David Badia, futbolcular Yekta Kurtuluş ve Ferhat Kaplan dün Alanya deplasmanındaki maçta ayağı kırılan U16 takım oyuncusu Burak Ünlü’yü hastanede ziyaret ettiler. Kulübün sağlık sponsoru olan Memorial Antalya Hastanesi’nde ameliyat olan Ünlü, sürpriz ziyaretle duygulandı.

Takım arkadaşı ile çarpıştı
Alanya’daki maçta boşta kalan topa sahip olmak isterken kendi takım arkadaşı ile çarpışarak ayağı kırılan Burak Ünlü, çok sevdiği futboldan bir süre ayrı kalacağı için çok üzgün olduğunu söyledi. Ali Şafak Öztürk ve Rıza Çalımbay sohbet ettikleri Burak Ünlü’ye geçmiş olsun dileğinde bulunduktan sonra, "Hiç moralini bozma. İyileşip yeniden futbol oynamaya devam edeceksin. Altyapı hocalarımız seni gelecekte A takımın sol beki olarak görüyor. Bu bizi de çok mutlu edecek" dediler.

Etiketler: Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Cumhur Arıcı


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