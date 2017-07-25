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Antalyaspor’dan Fenerbahçeliler'i üzecek Eto’o açıklaması

Antalyaspor, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Samuel Eto’o için bir açıklama yaptı.

Antalyaspordan Fenerbahçelileri üzecek Etoo açıklaması

25 Temmuz 2017 14:28

Açıklamada, "Antalya’ya mal olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır" denildi.

Antalyaspor, Kamerunlu yıldız Samuel Eto’o’nun Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönündeki haberler üzerine bir açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "24.07.2017 günü kulübümüz tarafından yapılan açıklamaya rağmen kaptanımız Samuel Eto’o ile ilgili transfer haberleri devam etmektedir. Antalya’ya mal olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Aslı olmayan bu haberlerin son bulmasını diliyor, konuyu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler: antalyaspor, Eto’o, fenerbahçe, transfer


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