Antalyaspor’dan Nasri açıklaması

UEFA, Antalyaspor'un eski Fransız futbolcusu Samir Nasri'ye, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 6 ay futboldan men cezası vermiş ve kamuoyunda kırmızı-beyazlı takımın bu futbolcunun ayrılması esnasında ekonomik kayıp yaşadığı ileri sürülmüştü.



O iddialar hakkında açıklamalarda bulunan Arıcı, “Samir Nasri’den biz Antalyaspor olarak zarar etmedik. Nasri’nin davasının sonucunu bekleseydik o güne kadarki parayı da ödeyecektik. Biz Nasri’nin geçmişe dönük alacaklarını ödeyerek karşılıklı anlaştık, Nasri ile sözleşmemizi feshettik. Üstelikte Nasri’nin CAS’a yaptığı itirazı kabul edilirse sözleşmesi devam edecekti. Evet, transferiyle Nasri’nin Antalyaspor’a faydası olmadı, ödediğimiz paralara yazık oldu. Ama sözleşmemizi feshederken zararımız olmadı. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Geçen hafta Ankara’ya Osmanlıspor maçına galibiyet hedefiyle gitmelerine rağmen 1 puan aldıklarını hatırlatan Arıcı, “Demir Grup Sivasspor, maçı çok daha önemli hale geldi. Bu maçı kazanmak zorundayız. Osmanlı maçında Deniz Kadah ve Djourou yoktu ama bu maçta kadroda yer alacaklar. Antalyaspor için önemli bir maç. Arkasından zorlu deplasmanlarımız geliyor. O nedenle bu zorlu karşılaşmayı kazanıp, düşme potasının biraz daha üzerine çıkmak istiyoruz. Takımımızda moraller çok iyi, pazar akşamı seyircimizin de desteğiyle Sivasspor’u yeneceğiz” ifadelerine yer verdi. Arıcı, maç saatinin cumartesi günü 13.30’dan, pazar saat 19.00’a alınmasının kendileri için seyirci açısından daha olumlu olacağını bildirdi.

İsa Akar

