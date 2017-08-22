Antalyaspor’dan Nasri’ye özel imza töreni

Antalyaspor, İngiltere’nin Manchester City takımından 2 yıllığına transfer ettiği yıldız oyuncu Nasri’ye imza törenini, kulübün logosunda bulunan Yivli Minare ile kentin yurt içi ve yurt dışında bilinen tarihi yapısı Saat Kulesi arasında gerçekleştirdi. İmza törenine yıldız oyuncunun yanı sıra Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yaklaşık 2 bin kadar taraftar katıldı. İmza törenine gelen taraftarlar yıldız oyuncuya yoğun ilgi gösterirken, tören şölen havasında geçti.

ÖZTÜRK: “NASRİ’Yİ GİZLİCE GETİRDİK”

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, bugün Antalya’da tarihi bir güne tanıklık ettiklerini belirterek, “Antalyaspor bugün itibariyle bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmış bulunuyor. Kaptanımız Eto’o’dan sonra Sandro, Jermy Menez, Maicon gibi kariyerli isimlerle birlikte, onun dışında katılan arkadaşlarımızla birlikte, geçen sene rekor kıran takıma bu dünya yıldızlarını ekledik. En son eklediğimiz de Samir Nasri. Bırakın Türkiye’nin önemli birçok kulübünü, Avrupa’da birçok büyük kulüp Nasri’nin arkasından koşuyordu ve Antalyaspor bu oyuncuyu gizlice, kimseye duyurmadan, çok profesyonelce Antalya’ya getirdik. İşte vizyonumuz bu. Antalya şehri burada, armamız arkamızda” diye konuştu.

NASRİ: “İSTANBUL TAKIMLARIYLA GÖRÜŞTÜM AMA TERCİHİM ANTALYA OLDU”

Antalyaspor’a 2 yıllığına 4 milyon Euro ve bonuslar karşılığında imza atan Fransız orta saha oyuncusu Samir Nasri ise konuşmasına, ’Merhaba Antalya, Merhaba Türkiye’ diyerek başladı. Nasri, “Burada olmaktan çok mutluyum. Samimi olmam gerekirse çok yoğun bir süreçti. Diğer İstanbul takımlarıyla transfer görüşmeler yaptım ama Ali Şafak Öztürk sebebiyle Antalyaspor’u seçmiş bulunuyorum. Oyuncu olarak her zaman yeni maceraları tercih etmişimdir. Özellikle vizyonu olan güçlü taraftarı olan, tarih yazmak isteyen ve Ali Şafak Öztürk gibi başkanı olan bir kulüp benim tercihim olmuştur. O yüzden Antalya’ya geldim ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Cumartesi tüm hünerlerimi sergileyeceğim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Samir Nasri, kendini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan imzayı attı. İmza töreni sonrası formasını giyen Nasri, top imzalayarak taraftarlara dağıttı ve Başkan Ali Öztürk ve taraftarla birlikte selfie çekindi.

NASRİ’NİN KARİYERİ

Nasri futbola Fransa’nın Marsilya takımının alt yapısında başladı. 4 sene Marsilya’da forma giyen Nasri, toplam 166 maça çıkarken 12 gol ve 27 asistlik performans ortaya koydu. Cezayir asıllı Fransız oyuncu, sergilediği performansla İngiltere ekiplerinden Arsenal’e transfer oldu. 3 sene Arsenal’de kalan yıldız oyuncu, 126 maçta takımına 27 gol ve 16 asistlik katkı sağladı. Sergilediği oyunla Manchester City’e transfer olan Samir Nasri, 176 maçta 27 gol ve 40 asistlik performans sergiledi. City’nin başına Guardiola’nın gelmesinin ardından yıldız oyuncu geçen sezon İspanya’nın Sevilla takımına kiralık olarak gönderildi. Nasri, Sevilla ile 30 maça çıkarken 3 gol atarken, 3 de asist yaptı. Nasri, kariyeri boyunca 498 maça çıkarken, 68 gol ve 86 asistlik bir performans ortaya koydu. Fransız oyuncu Nasri, Fransa Milli Takımı ile de 41 mücadeleye çıkarken, 5 gol atma başarısı elde etti.

Adem Akalan-Suat Metin-Harun Erdoğdu