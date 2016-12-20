Diğer
Kategoriler

Antalyaspor'dan transfer müjdesi

Antalyaspor Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, Beşiktaşlı Kerim Frei ve Galatasaraylı Salih Dursun ile görüştüklerini ancak Brezilya’dan da ses getirecek bir transfer yapma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Antalyaspordan transfer müjdesi

20 Aralık 2016 09:49

Son 6 haftada oynadığı maçlarda 16 puan toplayarak büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor, ligin 15. haftasında oynadığı maçta deplasmanda Bursaspor’a 2-1 yenildi. Kırmızı-beyazlılar yenilgiye rağmen ligde 9. sıradaki yerini korudu. Beşiktaşlı Kerim Frei ve Galatasaraylı Salih Dursun ile görüştüklerini ifade eden Antalyaspor Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, Brezilya’dan her iki kanatta forma giyebilen ve ses getirecek bir transfer için çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

“Bursa’ya puan ya da puanlar almak için gitmiştik”
Bursa deplasmanına puan ya da puanlar almak için gittiklerini söyleyen Antalyaspor Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, “İlk yarı istenen oyunu ortaya koyamadık. Televizyondan izleme fırsatım olmadı ama maçta çıplak gözle gördüğümüz kadarıyla dışarıdan çevrilen bir topla ilk golü kalemizde gördük. Tabi Bursaspor ligin güçlü ekiplerinden, biz de güzel bir seri yakaladık ve onu devam ettirmek istiyorduk. İkinci yarı daha üstün bir oyun sergiledik. Takımımız gerçek kimliğini aslında ikinci yarıda ortaya koydu. Maalesef bir golde kaldık. Direkten dönen topumuz var, o gol olabilirdi. Yine kişisel hatalarımız oldu ama futbol nihayetinde hatalar üzerine kurulu olabiliyor. Şimdi önümüzdeki Kasımpaşa maçına bakıyoruz. Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak ilk yarıyı hedeflediğimiz puanla kapatmak istiyoruz” dedi.

“Maçta hakem hataları çok oldu”
Hakemlerle ilgili ligin başında çok fazla yorum yapmadıklarını belirten Terzioğlu, “Bursaspor maçında çok bariz hatalar oldu. İzleme fırsatım olmadı ama ikinci golü yemeden önce Zeki’nin pozisyonunda rakip oyuncu Zeki’nin ayağına basıyor. Faul olabilir diyorlar. Özellikle ilk golde top dışarıdan çevriliyor. Bu da çok net bir şekilde görülüyor” diye konuştu.

“Brezilya’dan ses getirecek bir transferimiz olacak”
Takıma 3 ya da 4 transfer yapacaklarını ifade eden Bora Terzioğlu, Beşiktaşlı Kerim Frei ve Galatasaraylı Salih Dursun ile görüştüklerini ancak Brezilya’dan da ses getirecek bir transfer yapma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Terzioğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Takımımızın 3-4 oyuncuya teknik heyet tarafından ihtiyaç olduğu söylendi. Biz ilk 8’i belki de ilk 5’i hedeflemek istiyoruz. O yüzden güzel transferler olacak. Doğrudan ikinci yarı takımın içerisine monte edilecek ve oynayacak transferler olacak. Bunları zaman içerisine açıklayacağız. Yabancı sayımız biraz fazla ama yabancı transferi olacak kesinlikle. Beşiktaşlı Kerim Frei, Galatasaraylı Salih Dursun, Antalyaspor’un gündeminde olan oyuncular. Bunlar da netleştiği zaman paylaşacağız. Brezilya’dan da büyük bir ihtimalle transferimiz olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bu oyuncu her iki kanatta forma giyebiliyor. Bu oyuncuyu transfer ettiğimizde ses getireceğine inanıyoruz.” 

Adem Akalan

Etiketler: Antalyaspor Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, Beşiktaşlı Kerim Frei ve Galatasaraylı Salih Dursu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç