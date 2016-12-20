Son 6 haftada oynadığı maçlarda 16 puan toplayarak büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor, ligin 15. haftasında oynadığı maçta deplasmanda Bursaspor’a 2-1 yenildi. Kırmızı-beyazlılar yenilgiye rağmen ligde 9. sıradaki yerini korudu. Beşiktaşlı Kerim Frei ve Galatasaraylı Salih Dursun ile görüştüklerini ifade eden Antalyaspor Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, Brezilya’dan her iki kanatta forma giyebilen ve ses getirecek bir transfer için çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

“Bursa’ya puan ya da puanlar almak için gitmiştik”

Bursa deplasmanına puan ya da puanlar almak için gittiklerini söyleyen Antalyaspor Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, “İlk yarı istenen oyunu ortaya koyamadık. Televizyondan izleme fırsatım olmadı ama maçta çıplak gözle gördüğümüz kadarıyla dışarıdan çevrilen bir topla ilk golü kalemizde gördük. Tabi Bursaspor ligin güçlü ekiplerinden, biz de güzel bir seri yakaladık ve onu devam ettirmek istiyorduk. İkinci yarı daha üstün bir oyun sergiledik. Takımımız gerçek kimliğini aslında ikinci yarıda ortaya koydu. Maalesef bir golde kaldık. Direkten dönen topumuz var, o gol olabilirdi. Yine kişisel hatalarımız oldu ama futbol nihayetinde hatalar üzerine kurulu olabiliyor. Şimdi önümüzdeki Kasımpaşa maçına bakıyoruz. Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak ilk yarıyı hedeflediğimiz puanla kapatmak istiyoruz” dedi.

“Maçta hakem hataları çok oldu”

Hakemlerle ilgili ligin başında çok fazla yorum yapmadıklarını belirten Terzioğlu, “Bursaspor maçında çok bariz hatalar oldu. İzleme fırsatım olmadı ama ikinci golü yemeden önce Zeki’nin pozisyonunda rakip oyuncu Zeki’nin ayağına basıyor. Faul olabilir diyorlar. Özellikle ilk golde top dışarıdan çevriliyor. Bu da çok net bir şekilde görülüyor” diye konuştu.

“Brezilya’dan ses getirecek bir transferimiz olacak”

Takıma 3 ya da 4 transfer yapacaklarını ifade eden Bora Terzioğlu, Beşiktaşlı Kerim Frei ve Galatasaraylı Salih Dursun ile görüştüklerini ancak Brezilya’dan da ses getirecek bir transfer yapma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Terzioğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Takımımızın 3-4 oyuncuya teknik heyet tarafından ihtiyaç olduğu söylendi. Biz ilk 8’i belki de ilk 5’i hedeflemek istiyoruz. O yüzden güzel transferler olacak. Doğrudan ikinci yarı takımın içerisine monte edilecek ve oynayacak transferler olacak. Bunları zaman içerisine açıklayacağız. Yabancı sayımız biraz fazla ama yabancı transferi olacak kesinlikle. Beşiktaşlı Kerim Frei, Galatasaraylı Salih Dursun, Antalyaspor’un gündeminde olan oyuncular. Bunlar da netleştiği zaman paylaşacağız. Brezilya’dan da büyük bir ihtimalle transferimiz olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bu oyuncu her iki kanatta forma giyebiliyor. Bu oyuncuyu transfer ettiğimizde ses getireceğine inanıyoruz.”

Adem Akalan