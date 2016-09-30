Spor Toto Süper Lig’de 5 hafta sonunda 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak sadece 2 puan toplayan Antalyaspor, 6. haftada deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar ile sarı-kırmızılılar toplamda 51, Süper Lig’de ise 41. kez karşı karşıya gelecek.

ETO’O ZORLU MÜCADELEDE FORMA GİYECEK

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor’da attığı gollerle takımın sevgilisi olan dünyaca ünlü golcü oyuncu Samuel Eto’o zorlu mücadelede forma giyebilecek. Samuel Eto’o, Başkan Ali Şafak Öztürk’ün katıldığı bir STK toplantısındaki açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yüzünden geçen hafta kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonra yaptığı paylaşımlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ve Galatasaray’a karşı forma giymek istediğini dile getiren 35 yaşındaki yıldız, yönetim kurulu ve Başkan Öztürk tarafından affedildi. Samuel Eto’o, geçen sezon Galatasaray ile İstanbul’da oynanan ve 3-3 berabere biten maçta 1 gol, 1 asist, Antalya’da oynanan ve kırmızı-beyazlıların 4-2 üstünlüğü ile sona eren maçta ise 2 gol, 1 asist yapma başarısı göstermişti. Eto’o, 2 maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

GALATASARAY AÇIK ARA ÜSTÜN

Bugüne kadar Galatasaray ile Antalyaspor 50 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 50 maçta 8 galibiyet, 14 beraberlik ve 28 yenilgi aldı. İstanbul’da oynanan 24 maçta ise Antalyaspor 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti. İki takım Spor Toto Süper Lig’de ise 40 kez karşılaştı. 40 mücadele sonunda Antalyaspor, 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 23 de yenilgi aldı.

EN GOLLÜ MAÇTA 8 GOL

Kırmızı-beyazlılar ile sarı-kırmızılılar ilk kez 1981-1982 yılında Türkiye Kupası maçında karşı karşıya gelirken, mücadeleden sarı-kırmızılılar 1-0 üstün ayrılan taraf oldu. Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan 50 maçta en çok golün atıldığı iki maç göze çarpıyor. 1986-1987 yılında Türkiye Kupası maçında oynanan ve 6-2 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile sona eren maç ile 1999-2000 yılında yine Türkiye Kupası maçında bu sefer Antalyaspor’un 5-3 galibiyetiyle biten maçlarda atılan toplam 8 gol iki takım arasında en gollü geçen mücadeleler oldu. İki takım arasında en farklı biten maç ise 1994-1995 yılında Süper Lig’de oynanan ve Galatasaray’ın 5-0 üstünlüğü ile sona eren müsabakaydı.

EN FAZLA ALINAN SKORLAR ‘1-1, 2-0 VE 2-1’

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda en çok alınan skorlar ise 2-1, 2-0 ve 1-1’lik sonuçlar oldu. İki takım 50 maç sonunda 8 kez 2-1’lik skor elde etti. 7 kez de 1-1’lik sonuçlarla sahadan ayrılan iki takım, 6 kez ise 2-0 ve 1-0’lık sonuçlar elde etti. 5 maçta ise 3-1’lik sonuç elde eden Antalyaspor ve Galatasaray 4 kez 0-0’lık sonuçla sahadan ayrıldı. 3’kez 3-0’lık skor alan iki takım 2’şer kez 3-2 ve 4-0’lık sonuçları elde etti. Sarı-kırmızılılar ile kırmızı-beyazlılar, 1’er kez 2-2, 3-3, 4-2, 5-0, 5-3 ve 6-2’lik skorlarla sahadan ayrıldı.

ANTALYASPOR 50, GALATASARAY 92 GOL ATTI

Galatasaray ile Antalyaspor arasında 1981-1982 sezonundan bu sezona kadar oynanan 50 maç sonunda iki takım toplam 142 gol kaydetti. Antalyaspor rakibinin kalesine 50 gol atarken, Galatasaray ise 92 golle karşılık verdi.

ANTALYASPOR’DA SAKIP AYTAÇ VE ATAKAN SAKAT

Antalyaspor’da zorlu mücadele öncesi sakatlığı bulunan Sakıp Aytaç ile Atakan, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Yönetim tarafından affedilen ve takımla çalışmalara başlayan dünyaca ünlü golcü oyuncu Samuel Eto’o ise Teknik Direktör Jose Morais’in görev vermesi halinde zorlu maçta sahadaki yerini alacak. Öte yandan Antalyaspor’da, Kardemir Karabükspor maçı öncesi kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.