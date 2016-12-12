Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşması öncesi, Antalya Stadı'nda, Samuel Eto'o'ya, onursal hemşehrilik belgesi verildi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ünde eşlik ettiği törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Eto’o’nun Antalya ve Antalyaspor’un onuru olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz gündüzünde 738 sayılı kararla Eto’o’ya Antalya belediye tarihinde ilk kez onursal hemşehrilik beratı kararını oy birliğiyle mecliste aldıklarını aktaran Türel, “15 Temmuz’da aldığımız karar sonrasında bu onursal belgeyi 16 Temmuz’da dünya yıldızlarıyla oynanacak maçta vermeyi planlıyorduk. Ama hainler ve alçaklar maalesef o gün bu onursal belgeyi vermemize imkan tanımadı. Ama başaramadılar. Başaramayacaklar. 15 Temmuz şehitlerimizi de, 10 Aralık şehitlerimizi de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de unutmadık, unutturmayacağız. Eto’o artık bizden biri, Samuel Eto’o Antalyalı ve Antalyasporlu. Gururla onurla, Eto’o’ya onursal hemşehrilik beratını veriyoruz” dedi.

Eto’o ise, kendisini bu berata layık gören Türkiye, Antalya’ya, taraftarlarına takım arkadaşlarına teşekkür etti.

İsa Akar-Cafer Eser