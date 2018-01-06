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Antalyaspor'un başkan adayı Bulut'tan Hamzaoğlu'na destek

Antalyaspor başkan adayı Cihan Bulut, teklifin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, "Bu bir bayrak yarışı değil görev değişimidir. Biz de arkadaşlarımızla büyük bir gayretle, ‘önce Antalyaspor’ diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Antalyasporun başkan adayı Buluttan Hamzaoğluna destek

06 Ocak 2018 18:46

Antalyaspor’da Ali Şafak Öztürk’ün 11 Aralık Pazartesi günü görevinden istifa etmesinin ardından merakla beklenen yeni başkan adayı eski başkanlardan iş adamı Cihan Bulut oldu. Kırmızı-beyazlılarda dün akşam saatlerinde yapılan Antalyaspor Kulübü Divan Kurulu Toplantısı’na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eski Başkan Ali Şafak Öztürk, Cihan Bulut, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nazif Tanır katıldı. Toplantıda Antalyaspor’un yeni başkan adayının Cihan Bulut olması kararlaştırıldı. Bulut, 10 Ocak Çarşamba günü yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olacak.

Bulut, başkan adaylığı süreci hakkında açıklamalarda bulundu

Antalyaspor’un başkan adayı Cihan Bulut, 2004-2005 sezonunda da Antalyaspor’un başkanlığını yaptığını hatırlatarak, görevden ayrıldığı süre zarfında da taraftarlığının devam ettiğini söyledi.
Antalyaspor’un ister taraftar ister başka görevlerde olmaktan her zaman büyük onur duyduğunu belirten Bulut, "Antalyaspor’un Divan Kurulu Toplantısı yapıldı. Orada büyüklerimizin aldığı bir karar var. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve geçmiş dönemde başkanlık yapmış büyüklerim bir karar almışlar. Bize bu büyük görevi layık görmüşler. Biz de konu Antalyaspor ve Antalya olunca gerisinin teferruat olduğunu ve her zaman göreve hazır olduğumu söyledim. Elimi taşın altına koymaya hazır olduğumu ilettim” diye konuştu.

"Önce Antalyaspor"

Hızla yönetim kurulunu şekillendirme çalışmalarına başladıklarını aktaran Bulut, “Yönetimdeki tüm arkadaşlarımızla, Antalyasporumuz'un marka değerini daha da nasıl yükseltebiliriz bunun için çalışacağız. Geçmiş dönem başkanlarımız güzel çalışmalar yaptılar, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı değil görev değişimidir. Bizde arkadaşlarımızla büyük bir gayretle, ‘önce Antalyaspor’ diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"Teklif beklemiyordum"

Teklif gelmese de her zaman Antalyasporlu olduğunu dile getiren Cihan Bulut, “Böyle bir teklif beklemiyordum. Ama bana güvenip, bana bu teklifi getirenlere teşekkür ediyorum. Biz görev aldıktan sonra da durmaksızın bize güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadan çalışacağız, çalışacağız” diye konuştu.

“Hamza hoca Antalyaspor için şans”

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ile yaptığı görüşme hakkında da bilgiler veren Bulut, “Hamzaoğlu Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli hocalardan bir tanesidir. Hamza hoca ile çalışmak bizim için de ayrıcalıktır. İnşallah Hamza hoca ile birlikte güzel bir lig geçireceğiz ve takımımızı istediği yere getireceğiz. Antalyaspor için de Hamza hoca bir şanstır. Kısa bir tanışma yaptık ve yeni yönetim olarak arkasında olduğumuzu söyledik. İnşallah yeni yönetim ve yeni hocayla Antalyasporumuz ligde hak ettiği yere gelecek” dedi.

İsa Akar

 

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