Geçtiğimiz hafta antrenmanda dizinden sakatlanan Antalyaspor’un kalecisi Ferhat Kaplan, Fenerbahçe maçı hazırlıklarında kendini denemek için takımla çıktığı antrenmanda da dizinin zorlandığını hissetti. Memorial Antalya Hastanesi’nde MR'ı çekilen Kaplan’ın tetikler sonucu sağ dizinde menüsküs yırtığı ve iç yan bağlarında yaralanma tespit edildi.

“Fenerbahçe maçında forma giymek istiyordum”

Gençlerbirliği’nden bu sene Antalyaspor’a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu Ferhat Kaplan, Antalyaspor - Fenerbahçe maçında forma giymek istediğini ancak sakatlığının buna müsaade etmediğini belirtti. Takımla tekrar çalışmalara başlamak istediğini belirten Ferhat Kaplan, “Antalyaspor - Fenerbahçe maçında forma giymek istediğim için, oynayabileceğimi düşünerek ertesi gün tekrar antrenmana katıldım. Fakat dizimde bir terslik olduğunu ve oynayamayacağımı fark ettim. Menüsküs yırtığından çok daha ciddi bir sakatlık geçirmiş olabilirdim. En azından şimdi kısa sürede iyileşerek, takımımla tekrar maçlara çıkabileceğim” dedi.

Devre arasında antrenmanlara katılabilir

Kaleci Ferhat’ın ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Murat Baloğlu, genç file bekçinin sağ dizinde menüsküs yırtığı ve iç yan bağlarda yaralanma tespit ettiklerini belirterek, “Fizik tedavi süreci ile iyileşme ihtimalini düşünerek, yine antrenmana çıkmasına izin verdik fakat antrenman sırasında dizinde kilitlenme de olunca acil olarak ameliyata aldık. Kapalı ameliyatla menüsküsün diz eklemine takılan kısmını çıkardık ve aynı gün hastamızı taburcu ettik. Hastamızın ameliyattan sonra 3 haftalık bir iyileşme süreci var. Bu süre de ligde devre arasına denk geliyor. Kaplan devre arasındaki antrenmanlara katılarak, ikinci yarıda yine takımla maçlara çıkabilecek” diye belirtti.