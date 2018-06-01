Diğer
Kategoriler

Antalyaspor’un güncel piyasa değeri 17,85 milyon Euro

Güncel piyasa değeri 17,85 milyon Euro olan Antalyaspor, piyasa değerleri sıralamasında Süper Lig'de 14. basamakta yer alıyor.

Antalyasporun güncel piyasa değeri 17,85 milyon Euro

01 Haziran 2018 11:24

Ekonomik problemlerle başı dertte olan Antalyaspor’un durumunu transfermarkt verileri de haklı çıkarıyor. Piyasa değerleri sıralamasında 17,85 milyon Euro ile kendine 14. sırada yer bulabilen Antalyaspor’un en değerli mevkisi ise 6,15 milyon Euro ile forvet olurken, orta saha değeri 5 milyon Euro, defans 5,70 milyon Euro, kaleci mevki ise 1 milyon Euro değerinde. Verilere göre Antalyaspor'un kadrosundaki bütün oyuncuların piyasa değerlerinde düşüş yaşanırken, sağ bek Nazım Sangare ve santrfor Emre Güral’ın piyasa değerleri arttı. Antalyaspor sezon sonu itibari ile transferde 7,31 milyon Euro zarar etti. 

Ligin piyasa değeri en yüksek takım 89,60 milyon Euro ile Beşiktaş oldu. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın ise değeri 76 milyon Euro. Sıralamanın son sırasında ise 5,33 milyon Euro ile küme düşen Kardemir Karabükspor yer aldı.  

Etiketler: antalyaspor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç