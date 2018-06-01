Antalyaspor’un güncel piyasa değeri 17,85 milyon Euro

Ekonomik problemlerle başı dertte olan Antalyaspor’un durumunu transfermarkt verileri de haklı çıkarıyor. Piyasa değerleri sıralamasında 17,85 milyon Euro ile kendine 14. sırada yer bulabilen Antalyaspor’un en değerli mevkisi ise 6,15 milyon Euro ile forvet olurken, orta saha değeri 5 milyon Euro, defans 5,70 milyon Euro, kaleci mevki ise 1 milyon Euro değerinde. Verilere göre Antalyaspor'un kadrosundaki bütün oyuncuların piyasa değerlerinde düşüş yaşanırken, sağ bek Nazım Sangare ve santrfor Emre Güral’ın piyasa değerleri arttı. Antalyaspor sezon sonu itibari ile transferde 7,31 milyon Euro zarar etti.

Ligin piyasa değeri en yüksek takım 89,60 milyon Euro ile Beşiktaş oldu. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın ise değeri 76 milyon Euro. Sıralamanın son sırasında ise 5,33 milyon Euro ile küme düşen Kardemir Karabükspor yer aldı.