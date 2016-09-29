Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Antalyaspor’un toplam borcu 189 milyon TL

Antalyaspor’un toplam borcu 189 milyon TL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un toplam borcunun 189 milyon TL olduğu açıklandı.

Antalyasporun toplam borcu 189 milyon TL

29 Eylül 2016 17:34

Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulübün mali durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, Antalyaspor’un 2016-2017 sezonu sonuna kadar yaklaşık 189 milyon TL civarında borçlarının olduğunu dile getirdi.

Göreve gelmeden önce Antalyaspor’un menfaatleri için emek harcayan herkese teşekkür eden Antalyaspor Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, kırmızı-beyazlı takımın kurumsal bir yapı olduğunu ifade etti. Terzioğlu, “Başarılı yapılan çalışmaları her zaman olduğu gibi bundan sonra da dile getireceğiz. Göreve geldiğimiz zaman Antalyaspor’un kurumsal bir yapı olduğunu kurumsal yapılarda yönetimlerin değişse de tüzel kişilerin sürekliliğin esas olduğunu görüyoruz. Bu noktada da 30 Haziran 2016 günü prosedürler tamamlandıktan ve tescillerin tamamlanmasından sonra yapılan, yapılacak tüm faaliyetlerin sorumluluğunun da bizde olduğunun bilincindeyiz” dedi.

“Antalyaspor’un borcu 189 milyon TL”
Sorumluluğun başlangıç anından itibaren yönetim kurulu olarak yönetsel faaliyetlere başlamadan yeminli mali müşavir denetim şirketinden rapor aldıklarını belirten Terzioğlu, “Antalyaspor’un devir anı itibariyle kısa vadeli borçları toplamı 89 milyon 350 bin 90 TL olarak belirtilmiş. Uzun vadede borçların toplamı 8 milyon 117 bin TL olarak verilmiş. Tarih itibariyle hukuka yansıyan davalardaki ana para meblağlar 12 milyon TL olarak hesaplanmış. Yine 2016-2017 futbol sezonunda futbolculara ve personel ile ilgili giderler toplamı da 80 milyon TL olarak belirlenmiş. Dolayısıyla 2016-2017 sezonu sonuna kadar Antalyaspor’un yaklaşık 189 milyon TL civarında bir borcu gözüküyor” diye konuştu.

“Sportif faaliyetlere engel olabilecek geçmiş bir borç yok”
Antalyaspor Basın Sözcüsü Terzioğlu, borçlanmanın kısa vadeli olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gelir gider dengesinin gözetilmediği, şirketin kısa vadede finansman açığı verdiği raporlara yansımış durumda. Anonim şirket olarak yapmak istediklerimiz var. Yapmak istediğimiz ilk şey bu borçların uzun vadede ödenebilir hale getirilmesiydi. Nitekim bu amaçla 1-2 aylık bir dönemde maksimum çaba sarf edildi. Şuan itibariyle kulübün en azından sportif faaliyetlere engel olabilecek geçmiş bir borcunun kalmadığını, ödendiğini rahatlıkla söyleyebilirim.”
Aynı rapor içerisinde 2016-2017 sezonundaki özellikle Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), naklen yayın ve Spor Toto gelirlerinin temlik edilmesi suretiyle oluşturulan kredi borçlarında olduğunu ifade eden Bora Terzioğlu, raporun bir önceki yıllarla karşılaştırılarak kaleme alındığını sözlerine ekledi.

Adem Akalan

 

Etiketler: antalyaspor


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!