Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulübün mali durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, Antalyaspor’un 2016-2017 sezonu sonuna kadar yaklaşık 189 milyon TL civarında borçlarının olduğunu dile getirdi.

Göreve gelmeden önce Antalyaspor’un menfaatleri için emek harcayan herkese teşekkür eden Antalyaspor Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, kırmızı-beyazlı takımın kurumsal bir yapı olduğunu ifade etti. Terzioğlu, “Başarılı yapılan çalışmaları her zaman olduğu gibi bundan sonra da dile getireceğiz. Göreve geldiğimiz zaman Antalyaspor’un kurumsal bir yapı olduğunu kurumsal yapılarda yönetimlerin değişse de tüzel kişilerin sürekliliğin esas olduğunu görüyoruz. Bu noktada da 30 Haziran 2016 günü prosedürler tamamlandıktan ve tescillerin tamamlanmasından sonra yapılan, yapılacak tüm faaliyetlerin sorumluluğunun da bizde olduğunun bilincindeyiz” dedi.

“Antalyaspor’un borcu 189 milyon TL”

Sorumluluğun başlangıç anından itibaren yönetim kurulu olarak yönetsel faaliyetlere başlamadan yeminli mali müşavir denetim şirketinden rapor aldıklarını belirten Terzioğlu, “Antalyaspor’un devir anı itibariyle kısa vadeli borçları toplamı 89 milyon 350 bin 90 TL olarak belirtilmiş. Uzun vadede borçların toplamı 8 milyon 117 bin TL olarak verilmiş. Tarih itibariyle hukuka yansıyan davalardaki ana para meblağlar 12 milyon TL olarak hesaplanmış. Yine 2016-2017 futbol sezonunda futbolculara ve personel ile ilgili giderler toplamı da 80 milyon TL olarak belirlenmiş. Dolayısıyla 2016-2017 sezonu sonuna kadar Antalyaspor’un yaklaşık 189 milyon TL civarında bir borcu gözüküyor” diye konuştu.

“Sportif faaliyetlere engel olabilecek geçmiş bir borç yok”

Antalyaspor Basın Sözcüsü Terzioğlu, borçlanmanın kısa vadeli olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelir gider dengesinin gözetilmediği, şirketin kısa vadede finansman açığı verdiği raporlara yansımış durumda. Anonim şirket olarak yapmak istediklerimiz var. Yapmak istediğimiz ilk şey bu borçların uzun vadede ödenebilir hale getirilmesiydi. Nitekim bu amaçla 1-2 aylık bir dönemde maksimum çaba sarf edildi. Şuan itibariyle kulübün en azından sportif faaliyetlere engel olabilecek geçmiş bir borcunun kalmadığını, ödendiğini rahatlıkla söyleyebilirim.”

Aynı rapor içerisinde 2016-2017 sezonundaki özellikle Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), naklen yayın ve Spor Toto gelirlerinin temlik edilmesi suretiyle oluşturulan kredi borçlarında olduğunu ifade eden Bora Terzioğlu, raporun bir önceki yıllarla karşılaştırılarak kaleme alındığını sözlerine ekledi.

Adem Akalan



