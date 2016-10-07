Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak son sırada yer alan Antalyaspor’da Portekizli Teknik Direktör Jose Morais ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu. Kırmızı-beyazlılar en son Kasımpaşa’da görev alan deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik direktörün 2 gün içerisinde Antalya’ya gelerek 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Terzioğlu: "Kendisiyle 2 yıllık anlaşma sağladık"

Kendisiyle prensipte anlaştıklarını ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından resmi imzayı atacaklarını dile getiren Antalyaspor Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, “Evet Rıza Çalımbay ile kesin olarak anlaştık. 2 sezonluk anlaştık. Prensip anlaşmasına vardık. Deneyimli bir teknik direktör ve adaylar arasında bizim için ilk sıralardaydı. Başarılı olacağına inanıyoruz. Takımı bulunduğu noktadan daha yukarılara çıkaracağına olan inancımız tam. İnşallah Antalya ve Antalyaspor’a hayırlı olur. Yeni hocamızla başarılar yakalayacağımıza da inanıyoruz” dedi.

Adem Akalan

