Antalyaspor’un yeni transferi Johan Djourou, sağlık kontrolünden geçti

Antalya Memorial Hastanesi Kompleksi’nde detaylı kan tetkikleri yapılan 30 yaşındaki Djourou, daha sonra ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Arsene Wenger keşfetti

30 yaşındaki Johan Djourou’yu Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger keşfetti. Arsenal altyapısında yetişen ve uzun yıllar burada forma giyen defans oyuncusu son olarak Almanya’nın Hamburg takımında forma giydi. Kırmızı-beyazlılar 30 yaşındaki İsviçreli savunma oyuncusuyla 2+1 yıllık mukaveleyi saat 16.30’da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenleyecekleri imza töreniyle gerçekleştirecek. Son olarak Hamburg forması giyen Djourou'nun bonservisi elinde olduğu için Akdeniz ekibi, oyuncu için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

Kariyeri boyunca 276 maça çıktı

Kariyeri boyunca 276 maça çıkan deneyimli defans oyuncusu Djourou, 3 gol atma başarısı elde. İsviçre Milli Takım formasıyla da 55 maça çıkan oyuncu sadece 1 gol attı. Alman kulübü Hamburg’da geçen sezon ligde 14 maçta görev alan 30 yaşındaki defans oyuncusu, Almanya Kupası’nda da 2 maçta forma giydi.

Adem Akalan