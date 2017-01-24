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Antalyaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Japonya Birinci Futbol Ligi ekibi Sagan Tosu’dan Antalyaspor'a transfer edilen Faslı forvet oyuncusu futbolcu Mustafa El Kebir genel sağlık kontrolünden geçti.

Antalyasporun yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

24 Ocak 2017 16:06

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünün ardından açıklamalarda bulundu.

"Antalyaspor'da forma giyeceğim için mutluyum"

Antalya Memorial Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından konuşan El Kebir, "Antalyaspor’u Gençlerbirliği’nde oynadığım zamanlardan biliyorum. O zamanlarda da çok beğendiğim bir takımdı. Çok güçlü oyuncuları olan Antalyaspor’da forma giyeceğim için mutluyum. Sağlık durumumdan da emindim ancak bu prosedür özellikle biz futbolcular için son derece önemli. Bazen meslektaşlarımızın sahada kalp krizi geçirdiğini ya da hayatlarını kaybettiğini görüyoruz. Bu kötü tablodan korunmak için düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerekiyor" diye konuştu. 

Etiketler: Mustafa El Kebir


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