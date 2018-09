Antalya'ya 30 milyon değerinde nitelikli eğitim yatırımı

Geçtiğimiz yıl açılan 28 kampüsün ardından bu yıl 15 yeni kampüs yatırımı daha yapan Uğur Okulları yarım asırlık deneyim, başarı ve vizyon ile öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlıyor. Her biri alanında deneyimli akademik kadrosuyla, sunulan çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren erkenSTEM ve STEM eğitimi, Uğur Sınava Hazırlık Merkezleri, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyor.

Uğur Okulları, bu yıl Antalya'da açılan Çallı Kampüsü ile nitelikli eğitim veren okullarına bir yenisini daha ekledi. Yeni eğitim öğretim döneminde hizmet verecek Uğur Okulları Çallı Kampüsü açılış töreni 19 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirildi. Törene, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcıları, okul müdürleri ve öğretmenleri, veliler, öğrenciler ve basın mensupları katılım gösterdi.

“Kaliteli eğitim her çocuğumuzun hakkı”

Açılış töreninde konuşma yapan BUEK Başkanı Enver Yücel, “Antalya'da, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesi olarak yatırımlarımıza yenilerini eklemekten heyecan duyuyoruz. Merkez ve ilçelerde olmak üzere, tüm Antalya geneline yayılan BUEK kurumlarımızın sayısını bu yıl 8'e çıkardık. Bugün Antalya, paha biçilemez bir kampüsün açılışına şahit oluyor. Antalya'nın kalbindeki bu okulumuzda öğrencilerimiz, Uğur'un deneyimi ve birikimi ışığında, üst düzey fiziksel olanaklar ile çağın gerekliliklerine uygun eğitim alacaklar. Üretim için eğitim olmalı. Eğer öğrenci yaptığı derslerin ne işe yaradığını öğrenebiliyorsa doğru eğitim odur” dedi.

Bir eğitimcinin sevdası, hayalleri olması gerektiğini belirten Yücel, “Biz eğitim ile kalkınmanın arasındaki güçlü bağın farkındayız. Ülke olarak zenginleşebilmemizin, önümüzün açık olmasının koşulu kaliteli eğitimden geçiyor. Kaliteli eğitimin her çocuğumuzun hakkı olduğunu şiar edinmiş bir kurumuz. Kaliteli eğitimi sadece İstanbul, İzmir, Antalya'ya götürmüyoruz, ülkemizin her yerine yayılıyoruz. Öğrencilerimizi ülkesini, milletini, insanları ve doğayı seven, bilimin aydınlığında yürüyen, ulusal kültürümüzün yanı sıra insanlığın evrensel değerlerine de sıkı sıkıya bağlı olan bireyler olarak yetiştirmek, asla ödün veremeyeceğimiz temel eğitim ilkemizdir. Bu yolda yürürken elbette bizi başarıya ulaştıran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini hedef almamız ve yolundan ayrılmamamızdır. Velilerimiz ve öğrencilerimizden burayı yalnızca bir okul olarak görmemelerini diliyorum, buraya dünyaya açılan bir eğitim bir penceresi olarak bakın, bizler yeni ufuklar için varız” şeklinde konuştu.

“Mevcut 2 kampüsün ardından Çallı Kampüsü de açılıyor”

Türkiye'nin 44 ilinde, 52'si kampüs 137 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Antalya'da eğitim alanında öncü adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi. Çallı Kampüsünün arsa bedeli hariç 30 Milyon Türk Lirası değerinde yatırım bedeli olduğuna değinen Kulaberoğlu, “Yarım asırlık başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz Antalya'daki kampüslerimize bir yenisi daha eklemenin, Çallı Kampüsümüzü Antalya ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim veren, 69 derslikli, 13 bin metrekarelik kapalı alan, 5 bin metrekarelik açık alana sahip kampüsümüzde STEM laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezleri, kütüphane, kapalı yüzme havuzu, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. Bin 640 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk” dedi.

“ ‘2023 yılında 500 okul' hedefi ile yola devam ediyoruz”

Uğur Okullarının büyümeye ve gelişmeye devam ettiğine değinen Kulaberoğlu, “2023 yılında 500 okul hedefimizle yola devam ediyoruz. Elbette sayısal büyümemiz sürerken nitelikli eğitimimiz ve kalitemizden ödün vermememiz gerekiyor. Öncelikli olarak Türkiye'nin 44 iline yayılan her okulumuzda, öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmayı hedefe koyuyoruz.” Dedi. 'Bir çocuk değişir, dünya değişir' bakış açısına sahip olduklarını belirten Kulaberoğlu, misyonlarının bütün çocukların daha iyi bir dünya için zihinlerini şekillendirmek ve insan heykeltıraşlığı yapmak olduğunu vurguladı.

“Sınavlara hazırlıkta yarım asırlık deneyimimiz ile öncü kurumuz”

50'nci yılını kutlayan köklü ve global bir eğitim kurumu olan Uğur Okullarının en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunu belirten Nevzat Kulaberoğlu, “Uğur Okulları, yarım asırlık sınavlara hazırlık deneyimini en başarılı bir şekilde okullarına entegre etmiş olan ve bunu başarı ile uygulayan ilk ve en önemli kurumdur. Bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz 'Uğur Sınava Hazırlık Merkezleri' ile öğrencilerimizin sınav başarısını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler hayata geçirmeleri için teşvik etmeyi, aynı zamanda yurt dışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını hedefliyoruz” dedi.

Özkan: "İyi yatırımlar yapılıyor"

Törene katılım gösteren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ise bir ülkede eğitimin zamanında ve yerinde verilmediği zaman, toplumun geleceğinde sıkıntı yaşandığını bildirerek, yaşam süresince refah bir toplum örneği sunulmadığında diğer toplumlara göre geri kalındığını da ifade etti. Prof. Dr. Özkan, bu kampüsteki laboratuvarların çok önemli olduğunu dile getirerek, bahsedilen laboratuvarların birçoğunu üniversitelerde göremediklerini anlattı. Özkan, "Biz ilkokulda, ortaokulda güzel eğitimler gördük. Bunların bu kadar temel eğitim düzeyine inmesine çok güzel. İyi yatırımlar yapılıyor. Çocuklara kendilerine bir hedef belirlemeleri gerekiyor. Hedef sadece yaşatmak ve yaşamak değil, kaliteli yaşatmak. Ben Uğur Okulları'na böyle yatırımlar kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Yurt Dışı Eğitimde BAU Global Pasaportu

Öğrencilerin 21'nci yüzyıl becerileriyle donanmaları ve geleceğe hazırlanmaları üzerine eğitim stratejilerini kurguladıklarını belirten Kulaberoğlu, “Uğur Okulları olarak global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce'yi öğrencilerimize en iyi şekilde öğretiyoruz. Ayrıca Uğur Okulları bünyesinde bulunan; yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimiz İngiltere, Kanada, Washington D.C. gibi farklı ülke ve şehirlerde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çatısı altında yer alan kurumlarda ücretsiz yabancı dil öğrenimi görebilme imkanına sahip oluyorlar. BAU Global iletişim ağında yer alan 5 üniversite, 4 dil okulu ve 4 akademik merkez başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyorlar” dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından törenle son buldu.