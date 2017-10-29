Antalya'ya nehir yat limanı projesi

Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübüne (AYDİK) konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, temel yelkencilik eğitimini başarıyla tamamlayan küçük yelkencilere sertifikalarını verdi. Yelkenciler, çalışmaları başlayan Boğaçayı Projesi’nin tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, içinde yelken yarışları düzenlemeyi planladıklarını söyledi. AYDİK tarafından Başkan Türel’e, üzerinde “Eşsiz Boğaçayı Projesinde Büyükşehir Belediyesine hep destek tam destek” yazan, Boğaçayı Projesi tamamlandığında yapacakları yelken yarışlarının davetiyesi verildi.

"Nehir yat limanları planlıyoruz"

Eskiden 'Antalya’da yat limanı yok, kruvaziyer liman yok' diye eleştiri alındığını hatırlatan Türel, şunları söyledi:

“Boğaçayı Projesi ile hemen büyük liman doğusunda 470 yat kapasiteli bir yeni yat limanı yapacağız. Yine Lara’da 420 yat kapasiteli bir yeni yat limanı ve içinde dört büyük kruvaziyer geminin barınabileceği proje artık temel atma aşamasına geliyor. Sadece bu iki yat limanı ile yeterli kalmayacağız. Özellikle Lara bölgesinde Acısu, Kopak, Aksu Çaylarının içerisinde de özellikle şehrin yaşayanlarına yönelik yat limanları da nehir içlerinde planlıyoruz. Ve bu daha çok şehir yaşayanlarının ucuz konaklama sağlayabileceği yat limanları olacak.”

Bu projeleri tamamladıklarında Antalyalıların mutlaka denizle iç içe olacağının altını çizen Başkan Türel, “Yelkenliler, optimistler, tekneler konusunda artık bu meseleyi bir lüks olarak görmekten çıkaracaklar. Çocuklarımız böyle kısıtlı sayıda değil birçok aile yelkenliyle, optimistle çocuklarını çok daha haşır neşir bir hale getirip teşvik etmek suretiyle denizi adeta, denizdeki kelebekler diye benim de tabir ettiğim yelkenlerimizle dolduracaklar. Antalya bunu hak ediyor. Antalyalılar bunu hak ediyor” diye konuştu.

Hedef Antalya'yı denizle barıştırmak

“Antalya ve Antalyalıyı denizle daha çok bir araya getirmek en büyük hedefimiz” diyen Başkan Türel, “Antalya’da yaşayan bütün vatandaşlarımızı daha çok denizle nasıl haşır neşir hale getiririz, nasıl sıkı bir yaşam biçimi haline dönüştürürüz meselesi hiç gündemimizden çıkmıyor. Antalya-Kemer arasında deniz otobüsleriyle toplu ulaşım sağlıyoruz. Antalya’yı denizle barıştırmaya çalışıyor derken denize yönelik yatırımlarımızı da hiçbir şekilde ihmal etmiyoruz. Konyaaltı Sahil Projesi inşaatı başladı. Yat limanı projelerine kadar hatta kruvaziyer liman projelerine kadar birçok deniz yatırımının proje çalışmalarını sonlandırdık. İnşaai faaliyetlere de yavaş yavaş başlama dönemine giriyoruz” dedi.

Deniz kelebeklerine yeni yer

Konyaaltı Sahil Projesini Haziran ayına kadar tamamlamayı planladıklarını belirten Türel, “Orada da hemen varyantın altında AYDİK’e çok daha güzel bir tesisi inşallah armağan etmeyi planlıyoruz. İnşallah biter bitmez sizi hep birlikte yeni mekanınıza taşıyacağız. Ve denizdeki kelebeklerimize daha güzel imkanlar sunacağız. Onların sayılarını daha da çok hep birlikte arttırmış olacağız. Hedefimiz bu” ifadelerini kullandı.

Sporla uğraşan çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu kaydeden Türel, “Gençlerimize çok daha iyi imkanlar sunmamız gerekiyor. Onların gelecekte çok iyi sporcular olması gerekiyor. Ben de kendi çocuklarımı mümkün olduğunca spor yaptırmaya çalışıyorum. Çocuklarımızı spora teşvik konusunda çok güçlü bir şekilde destekleyelim” şeklinde konuştu.