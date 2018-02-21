Antalya’ya Ukraynalı turist müjdesi

Ukrayna’da yatırımları olan Antalyalı iş adamı Murat Çiçek’i misafir eden Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, bu ülkeden gelen misafir sayısında artışın devam edeceğini anlattı. Tezel, “2016 yılında ülkemize giden turist sayısında çok ciddi bir artış yaşanmıştı. Bu artış 2017 yılında da önceki seneye göre 23.39 artarak bir milyon 212 bin 644 kişi oldu. Önemli kısmının da tatil adresi Antalya oldu. Bu yıl için de geçtiğimiz yıla oranla ciddi bir artış görünüyor” dedi. Tezel, Antalya’ya giden Ukraynalı turist sayısının Ocak-Ekim 2017 döneminde, 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 710 bin kişiye yükseldiğini söyledi.

“50 milyon turist hedefinde Ukrayna ciddi bir oran sağlar”

Tezel, Ukrayna’nın son yıllardaki atak ile Türkiye’ye en fazla turist gönderen yedinci ülke haline geldiğini, bu yıl Türkiye’ye charter uçuşu düzenleyen tur operatörlerine sağlanan ödeneğin de artırılacağını ifade etti. Türkiye’nin turizmde daha iyi yerlere gelebilmesi için gayret içerisinde olduklarını belirten Terzel, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılına denk gelen 2023 senesi için belirlenen 50 milyon turist sayısı içerisinde Ukrayna’nın da ciddi bir oranda yer alacağını belirtti.

“Türkiye’de kendilerini rahat hissediyorlar”

Ukraynalı turistlerin kendilerini Türkiye’de daha rahat hissettiğini ifade eden Tezel, “Daha fazla Ukraynalı dostumuzu Türkiye’de ağırlamamızın birkaç sebebi var. Turistler Türkiye’de kendilerini iyi hissettiklerini anlıyorlar. Türkiye’de hizmet, kalite, fiyat dengesi iyi sağlanıyor. Avrupa dahil bazı geleneksel destinasyonların yaptığı hataları yapmamaya çalışıyoruz” dedi.

“Ekonomik ve siyasi ilişkiler de olumlu”

Tezel, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin son yıllarda ekonomik ve siyasi ilişkilerde de çok olumlu bir zemin olduğuna işaret ederek, “Cumhurbaşkanımızın Ekim ayında buraya 10 bakanla birlikte gelmesi de kendi başına bir anlam ifade ediyor. Ukrayna’nın başarılı olması, reformlarını tamamlaması, güçlü olması sadece dostça bir temennimiz değil, bizim çıkarlarımız için de gereklilik. Biz Türkiye olarak turizm alanında da Ukrayna’ya yardımcı olmaya hazırız. Ukrayna’da Türk-Ukrayna ortak mirası çerçevesinde ortaya çıkaracağımız birtakım ziyaret alanları, tarihi eserler, düzenlenecek kültürel turlar Türk turistlerin ilgisini daha fazla çekebilir” diye konuştu.

Suat Metin

