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Antarktika'nın varlığı Piri Reis’in haritasında gizli

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün "Piri Reis'in haritasında Antarktika bölgesinin olduğuna dair işaretler var." açıklaması üzerine Araştırmacı Yazar Metin Soylu, yaptığı bilgilendirmede, "Piri Reis Haritası bizi Antarktika’ya götürecektir. Antarktika'daki bilim merkezinin adı ‘Piri Reis’ olmalıdır” dedi.

Antarktikanın varlığı Piri Reisin haritasında gizli

06 Şubat 2017 08:35

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün "Piri Reis'in haritasında Antarktika bölgesinin olduğuna dair işaretler var. Biz de orada hak iddia edeceğiz. Piri Reis haritasında böyle bir yer var diye işaret ediyor" açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, uzun yıllar Piri Reis ve eserleriyle ilgili özel araştırmalar yapan “Piri Reis Haritası’nın Şifresi” adlı kitabın yazarı Metin Soylu’dan da destekleyici ilk açıklama geldi. Soylu, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yapmış olduğu açıklamalarına katılıyor ve destekliyorum. Bilinmesi gereken en önemli gerçek şu ki, Antarktika’nın dünyadaki keşif tarihi 1800’lü yıllardır. Yani 1800’lü yıllara kadar dünyadaki hiçbir haritada Antarktika’nın izlerini göremezsiniz. Ancak bu yerlerin ilk tespitini Osmanlı Türk Denizcisi Piri Reis, 1513 yılında çizdiği dünya haritasında resmen çizmiştir. Yani 300 yıl önce Antarktika’nın varlığını biliyor olması zaten hak iddia etmemize yeterli bir delildir. Piri Reis’in Haritası incelendiğinde oldukça çarpıcı sonuçları görebilirsiniz. Antarktika’nın bulunduğu 10 numaralı not üzerinde Piri Reis şunları söylüyor: ‘Portekizliler, iri yılanların bulunduğu ve ıssız harabeye dönmüş, aşırı sıcakların yaşandığı bu kıyılara çıkmamışlardır.’ Bu açıklamada görülüyor ki; 15 Kasım-15 Mart arası orada yaz olmasının bir karşılığıdır. Yani Piri Reis Antarktika’nın iklim durumunu dahi haritasında tahlil etmiştir. Bu yüzden hiç kuşkusuz, Piri Reis Haritası bizi Antarktika’ya götürecektir. Antarktika'daki bilim merkezinin adı ‘Piri Reis’ olmalıdır” dedi.

Araştırmacı Yazar Metin Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün itibariyle, günümüz dünya haritalarına baktığımızda Arjantin ile Antarktika’nın uç kısımları ayrı olduğunu görebilirsiniz. Yani okyanuslar sebebi ile ayrı gözükmektedir. Hâlbuki bu iki yeri birleştiren sivri sıra dağlar okyanusun altında kalmıştır. Bilim insanları 1900’lü yıllarda sonar cihazlarla bunun tespitini yapabilmişlerdir. Türk Denizcisi Piri Reis, 1513 yılında çizdiği dünya haritasında Arjantin ile Antarktika’nın uç kısımlarının sivri sıradağlarla bitişik olarak çizmiştir. Yalnızca bu detay bile oldukça şaşırtıcıdır. Dünya coğrafyasını doğru okuyabilmek ancak Piri Reis’i ve eserlerini ayrıntılı olarak ele almamızla mümkündür. Antarktika'daki bilim merkezinin adı ‘Piri Reis’ olması, bizim geçmişten bugüne her daim tarih sahnesinde olduğumuza birer delil teşkil edecektir.” 

Etiketler: Metin Soylu


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