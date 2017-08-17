Antep’in fıstığı Manisa’dan!

Rengi ve kalitesiyle Antepli fıstık tüccarlarının da ilgisini çeken bölgede bu yıl 300 ton rekolte beklenirken, aşılanan diğer ağaçların da ürün vermesiyle bölgede Antepfıstığı rekoltesinin 3 bin tonlara ulaşması hedefleniyor. Bölge halkı ise Antepfıstığı aşısının kendileri için altın değerinde olduğunu dile getirdi.

Yunusemre Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğü tarafından kırsal bölgelerdeki vatandaşların gelir düzeylerini yükseltmek amacıyla başlatılan projelerden biri olan Menengiç ağaçlarının Antepfıstığı aşılaması bölge halkının yüzünü güldürdü. Bir zamanlar tütün ve hayvancılıkla geçimlerini sağlamaya çalışan bölge halkı artık Antepfıstığı hasadı yaparken ürünün bolluğu Gaziantepli fıstık tüccarlarının da dikkatini çekiyor. Yaklaşık 10 gün önce başlanan fıstık hasadında Yuntdağı’ndaki İlyasçılar Mahallesi'ni ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de hasada yardım ederken, bölgenin Antep ve Urfa’ya rakip bir bölge haline gelebileceğini söyledi.

Alternatif tarım sektörü

Antepfıstığı hasadının başladığını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yıllar önce Menengiç ağaçlarından aşılanan Antepfıstığı ağaçlarımızın çok güzel bir verim ve ürün verdiğini görüyoruz. Bunları almak için Antep’ten iş adamları, tüccarlar buraya gelerek ya tarla bazında götürü olarak ya da kilo bazında toplanmış ürünleri yaş halinde daha kabuklarından ayrılmadan alıp Antep’e götürüyorlar orada işliyorlar ve sonrasında da piyasaya veriyorlar. Gördüğümüz kadarıyla bereketli bir sezon. Ağaçlarımızın tepesinde pembe pembe çok güzel bir ürün olduğunu görüyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak geçen yıl 60 bin ağaç aşıladık. Sadece Menengiç ağaçlarını da aşılamıyoruz, palamut ve diğer ağaçları da aşılıyoruz. Onlardan da değişik meyveler üretmenin hedefindeyiz. Neredeyse Antep, Urfa bölgesine rakip olacak bir bölge haline getirebiliriz. Gelecek adına çok uzun vadeli olarak bakmak lazım. Bence bu sektörü burada geliştirebilirsek yeni bir alternatif tarım sektörü haline gelir” dedi.

“Antepfıstığı aşısı altın değerinde”

Yuntdağı’ndaki tüm bölgelerde 60 bin göz aşısı yapıldığını anlatan İlyasçılar Mahallesi Muhtarı Erdoğan Kartal, “Bize en fazla gelir getiren, fazla işçilik istemeyen Antepfıstığı. Dibi fazla sürülmek istemiyor. İki çapa atacaksın, arasını açacaksın, hepsinden kolay, masrafsız Antepfıstığı. Bizim buralarda Allah vermiş Çitlembik ağaçları dolu. Bugün 100 kilo Antepfıstığı veren ağaçlarımız var. Pazarlama sıkıntısı yok, tüccarı ayağımıza geliyor. Bizim böyle dolu satmamızın sebebi ihtiyarlarımız, toparlayamayacak olanlar satıyor. Biz kendimiz işlediğimiz de oluyor. Gelip ayağımızdan alıyorlar. Tüccarı var, pazarlama sorunu yok. Antepfıstığı Yuntdağı için çok önemli. Bir Antepfıstığı aşısı yapmak bir ağaca altın değerinde. Çitlembik ağacına bir göz aşı yapıyorsan bu altın değerinde” şeklinde konuştu.

Eskiden tütün ve hayvancılıkla geçimlerini sağlayan İlyasçılar Mahallesi sakinleri ise Antepfıstığı hasadı zamanında kendilerine ek gelir gelmeye başladığını anlatarak Antepfıstığının Yuntdağı bölgesi için önemli bir gelir kapısı oluşturduğunu belirtti.

Tüccar yüksek kar marjı nedeniyle tercih ediyor

Antepfıstığı alımı için Gaziantep’ten Manisa’nın Yunusemre ilçesine gelen Tüccar Mustafa Yapış, “Kayınpederim 6 yıldır buraya geliyor ben ilk kez geliyorum. 6 yıldır buradan Antepfıstığı alarak, Antep’te işleyerek değişik şekillerde değerlendiriyoruz. Fıstık fazla olduğu için buraya geliyoruz. Fiyat ve ekonomik olarak baktığımızda da Antep bölgesinden daha ucuz burası. Burada kar marjı daha yüksek” diye konuştu.

Milyonlarca Menengiç ağacı var

Bölgede milyonlarca Menengiç ağacı olduğuna dikkat çeken Yunusemre Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürü Fuat Balcı da şunları söyledi:

“Bu bölgede milyonlarca Menengiç ağacı var. Biz Yunusemre Belediyesi olarak bu Menengiç ağaçlarını ekonomiye kazandırmak, hem Yuntdağı bölgesindeki kırsal mahallelerin ekonomik durumunu artırmak için böyle bir proje başlattık. Bu bölgede yaklaşık 3 yılda 150 bin aşı yaptık. Şu an 300 ton civarında bir rekoltemiz var. Bizim aşıladığımız ağaçlardan sonra ürün yaklaşık 10 kat daha artacaktır. Bu da çiftçimize ekonomik anlamda ciddi bir katkı sağlayacaktır.”

“Antep’e rakip olmak istiyoruz”

“Antep’e biz rakip olmak istiyoruz” diyen Balcı, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnşallah da başarırız çünkü burası büyük bir alan ve milyonlarca ağaç var. Biraz burada çiftçinin desteğiyle, gayretiyle biz belediye olarak gerekli desteği sağlıyoruz. Alıcılar Antep’ten kalkıp Yuntdağı bölgesine Antepfıstığı almaya gelebiliyorlar. Niye onlarca alıcı gelip de burada daha büyük bir pazar kurulmasın? Biz Antep’e rakip olmak istiyoruz.”

Yunusemre Belediyesi tarafından Yundağı’nın İlyasçılar, Akçaköy, Dazyurt, Durasallı, Türkmen, Karakılıçlı, Küçükbelen, Otmanlar, Süngüllü, Sarıahmet, Yundağköseler gibi mahallelerinde Antepfıstığı aşılama projesi kapsamında 2014 yılında 35 bin 400, 2015 yılında 30 bin, 2016 yılında 30 bin 282, 2017 yılında da 61 bin adet olmak üzere toplam 156 bin 682 Menengiç ağacına aşılama yapıldığı öğrenildi. Yapılan açıklamada ayrıca talep eden diğer mahallelerde de aşılama yapıldığı kaydedildi.

Sadık Cangel - Önder Aydın